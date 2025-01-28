Зеленский выступил с обращением из-за приостановления помощи от США — что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБУ-Украина

После того, как Госдепартамент США приказал приостановить предоставление международной помощи, Украина оценивает ситуацию и определяет приоритетные направления, требующие немедленного решения. Речь идет о гуманитарных программах.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во вторник, 28 января.

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Зеленский отметил, что поручил чиновникам дать отчет о тех программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Президент подчеркнул, что эти программы охватывают различные сферы — от цифровизации и связи до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления инфраструктуры.

"Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши громады, через различные организации. Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть — обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер — от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", — сказал Зеленский.

Глава государства также заверил, что критические проекты, в частности те, что касаются защиты украинских детей, ветеранов и инфраструктуры, получат поддержку.

"Детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что является приоритетным, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, — приоритетные вещи мы обязательно поддержим", — подытожил Президент.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, американское агентство по международному развитию (USAID) приостановило все проекты в Украине и расходы на них на 90 дней. Дипломаты обратились к госсекретарю Марку Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.