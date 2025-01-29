США відновили призупинені програми допомоги - про які йдеться

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Адміністрація нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відновила деякі програми міжнародної допомоги. Раніше вони були призупинені на 90 днів.

Про це пише The Washington Post.

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Так, держсекретар США Марко Рубіо погодився на продовження виділення коштів на гуманітарні програми. Йдеться про програми із забезпечення життєво необхідних ліків, медичних послуг, їжі та притулку, і допомоги на проживання.

Водночас він вирішив не робити винятку для програм, які пов'язані з "абортами, конференціями з планування сім'ї та гендерними програмами" чи програмами різноманітності, "операціями для трансгендерів або іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".

У документі зазначається, що "відновлення фінансування має тимчасовий характер" та нові контракти укладатися не будуть, за винятком окремих випадків, коли це необхідно. Водночас наразі невідомо, про які саме винятки йде мова.

Раніше стало відомо, що Держдеп США підготує звіт, на основі якого буде відбуватися ухвалення рекомендації щодо продовження іноземної допомоги.

Видання Financial Times писало, що американські дипломати звернулися до Рубіо з проханням зробити виняток для України.