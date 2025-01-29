США возобновили приостановленные программы помощи - о каких идет речь

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Администрация нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возобновила некоторые программы международной помощи. Ранее они были приостановлены на 90 дней.

Об этом пишет The Washington Post.

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Так, госсекретарь США Марко Рубио согласился на продолжение выделять средства на гуманитарные программы. Речь идет о программах по обеспечению жизненно необходимых лекарств, медицинских услуг, еды и убежища, и помощи на проживание.

В то же время он решил не делать исключения для программ, которые связаны с "абортами, конференциями по планированию семьи и гендерными программами" или программами разнообразия, "операциями для трансгендеров или другой помощью, не связанной со спасением жизни".

В документе отмечается, что "восстановление финансирования носит временный характер" и новые контракты заключаться не будут, за исключением отдельных случаев, когда это необходимо. В то же время пока неизвестно, о каких именно исключениях идет речь.

Ранее стало известно, что Госдеп США подготовит отчет, на основе которого будет происходить принятие рекомендации по продлению иностранной помощи.

Издание Financial Times писало, что американские дипломаты обратились к Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.