Президент ПАСЕ Русопулос считает, что Трамп "что-то сделает" для Украины за 100 дней

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос считает, что новый президент США Дональд Трамп попытается сделать что-то для улучшения ситуации в Украине. Сейчас он уже сыграл важную роль в освобождении израильских заложников.

Об этом Русопулос рассказал в интервью для РБК-Украина.

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"Так собирается ли он сделать что-то в первые 100 дней по Украине? Я верю, что он попытается", — сказал президент ПАСЕ.

По его словам, Кремль, Путин и его окружение высказывались в отношении Трампа как о более близком им лидере, чем была предыдущая администрация США. Русопулос считает, что в международных отношениях личное отношение играет решающую роль.

Поэтому, по его мнению, Трамп может привести Украину к поиску решения или по крайней мере к поиску пути для диалога и мирного процесса.

"По моему опыту, поскольку мы имеем опыт работы с господином Трампом, и мы имеем опыт международной истории и таких конфликтов, те, кто считают себя очень сильными, если они не используют свою власть в первые дни своего правления, их власть исчезает, понимаете", — заметил глава ПАСЕ.

Он добавил, что это может стать возможностью и стоит на это надеяться.

Напомним, Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии, согласно которому были освобождены первые три заложника.

Впоследствии еще четыре женщины, которых удерживали боевики, вернулись в Израиль в рамках второго обмена.