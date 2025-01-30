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Трамп натякнув на першу розмову з Путіним — про що йшлося

30 січня 2025 21:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Розмова Трампа з Путіним 30 січня 2025 — про що говорили президенти
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 30 січня, під час пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп натякнув на можливість телефонного діалогу з російським лідером Володимиром Путіним. Приводом для контакту стала авіакатастрофа у Вашингтоні, де серед загиблих були громадяни РФ.

Прессконференція Трампа транслювалася на YouTube каналі Білого дому.

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Трамп заявив, що американська адміністрація взаємодіяла з Кремлем щодо повернення тіл російських жертв.

На питання журналістів, чи говорив він особисто з Путіним, президент США спочатку відповів: "Ні, я не говорив", але потім додав: "Не про це".

Деталі розмов він не розкрив, обмежившись загальними фразами. Представники РФ також офіційно не робили заяв з цього приводу. 

Нагадаємо, 30 січня в американському штаті Колумбія сталася авіакатастрофа — зіткнулися пасажирський літак і військовий гелікоптер. Президент США Дональд Трамп заявив, що трагедії можна було запобігти.

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