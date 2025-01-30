Разговор Трампа с Путиным 30 января 2025 года — о чем говорили президенты

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

В четверг, 30 января, во время пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп намекнул на возможность телефонного диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Поводом для контакта стала авиакатастрофа в Вашингтоне, где среди погибших были граждане РФ.

Пресс-конференция Трампа транслировалась на YouTube канале Белого дома.

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Трамп заявил, что американская администрация взаимодействовала с Кремлем по поводу возвращения тел российских жертв.

На вопрос журналистов, говорил ли он лично с Путиным, президент США сначала ответил: "Нет, я не говорил", но потом добавил: "Не об этом".

Детали разговоров он не раскрыл, ограничившись общими фразами. Представители РФ также официально не делали заявлений по этому поводу.

Напомним, 30 января в американском штате Колумбия произошла авиакатастрофа — столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедию можно было предотвратить.