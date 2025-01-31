Трамп отказался обсуждать контакты с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов относительно возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что "дела в обоих направлениях идут очень хорошо", однако не уточнил деталей относительно последних переговоров.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время брифинга с журналистами.

Читайте также:

Трамп умолчал об общении с лидерами Китая и России

Журналисты спросили у Дональда Трампа о возможных контактах с Путиным и реакции Китая. В частности, представителей медиа заинтересовало, когда он в последний раз говорил с Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта в Украине.

Президент избежал комментариев, отметив: "Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо по обоим".

Напомним, также Дональд Трамп намекнул на контакт с Владимиром Путиным.

Кроме того, президент США сделал заявление относительно причастных в авиакатастрофе в Вашингтоне.

Между тем аналитики Института исследования войны предполагают, что Путин хочет заставить Трампа согласиться на российские условия и потребует ослабления НАТО.