Трамп отказался обсуждать контакты с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп отказался комментировать контакты с Путиным и лидером Китая
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов относительно возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что "дела в обоих направлениях идут очень хорошо", однако не уточнил деталей относительно последних переговоров.
Об этом Дональд Трамп сообщил во время брифинга с журналистами.
Трамп умолчал об общении с лидерами Китая и России
Журналисты спросили у Дональда Трампа о возможных контактах с Путиным и реакции Китая. В частности, представителей медиа заинтересовало, когда он в последний раз говорил с Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта в Украине.
Президент избежал комментариев, отметив: "Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо по обоим".
Напомним, также Дональд Трамп намекнул на контакт с Владимиром Путиным.
Кроме того, президент США сделал заявление относительно причастных в авиакатастрофе в Вашингтоне.
Между тем аналитики Института исследования войны предполагают, что Путин хочет заставить Трампа согласиться на российские условия и потребует ослабления НАТО.
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