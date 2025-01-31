Трамп відмовився обговорювати контакти з Путіним і Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп ухильнувся від прямої відповіді на запитання журналістів щодо можливих контактів із президентом Росії Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном. Виступаючи у Білому домі, Трамп заявив, що "справи в обох напрямках йдуть дуже добре", однак не уточнив деталей щодо останніх переговорів.

Про це Дональд Трамп повідомив під час брифінгу з журналістами.

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Журналісти запитали у Дональда Трампа про можливі контакти з Путіним і реакцію Китаю. Зокрема, представників медіа зацікавило, коли він востаннє говорив із Путіним і чи отримав відповідь від Сі Цзіньпіна на прохання допомогти в завершенні конфлікту в Україні.

Президент уникнув коментарів, зазначивши: "Я не коментуватиму жодне з цих питань, але у нас усе йде дуже добре щодо обох".

Нагадаємо, також Дональд Трамп натякнув на контакт з Володимиром Путіним.

Крім того, президент США зробив заяву щодо причетних в авіакатастрофі у Вашингтоні.

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни припускають, що Путін хоче примусити Трампа погодитися на російські умови та вимагатиме послаблення НАТО.