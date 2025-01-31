Кремль готує переговори з Трампом — що вимагатиме Москва

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль не хоче поступатися своїми здобутками та може наполягати, щоб Дональд Трамп під час переговорів прийняв російські умови для миру в Україні. Крім того, у Трампа можуть вимагати послабити НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

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Модератор виступів Путіна Федор Лук'янов висловився щодо переговорів

У російських ЗМІ 30 січня з'явилось інтерв'ю з науково-дослідницьким директором Валдайського дискусійного клубу Федором Лук'яновим, в якому йшлося про можливі переговорні позиції Кремля у відносинах зі США. Аналітики Інституту дослідження війни припустили, що висловлювання Лук’янова, який регулярно модерував щорічні виступи Путіна на Валдаї, свідчать про те, що Кремль вже має уявлення про майбутні переговори між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Лук'янов заявив, що головним у майбутніх мирних переговорах щодо України є "не території", а усунення "корінних причин" війни, які він назвав розширенням НАТО у Східній Європі в 1990-х та 2000-х роках. При цьому він чітко дав зрозуміти, що Росія не має наміру відмовлятися від своїх територіальних захоплень в Україні, зазначивши: "Скільки візьмеш, те й твоє".

На думку аналітиків, це може означати, що Кремль вимагатиме від Трампа визнання окупованих українських територій як частини Росії ще до початку переговорів, а також поступок щодо безпекових гарантій для Москви.

Кремль може вимагати від Трампа послабити НАТО

Лук'янов окреслив головні вимоги Кремля до можливих переговорів зі США, серед яких "зміна ландшафту безпеки у Східній Європі" та відмова НАТО від низки основоположних принципів, зокрема щодо розширення Альянсу та присутності військових сил у країнах, які приєдналися після 1997 року. Він також допустив можливість обговорення скорочення військової присутності НАТО біля російських кордонів, хоча й визнав, що це малоймовірно.

Раніше деякі російські посадовці, зокрема міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, у грудні 2024 року заявляв, що причиною війни є "агресивне поглинання" територій біля кордонів Росії НАТО. Крім того, вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО та обмеження його присутності у Східній Європі були висунуті ще перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році.

У Кремлі вважають Трампа слабшим за Байдена

Окрему увагу в інтерв’ю Лук'янов приділив постаті Дональда Трампа, натякаючи на його слабкість перед жорсткою дипломатичною позицією Кремля. Він заявив, що Трамп "не поважає" європейські країни та НАТО, що може свідчити про сподівання Кремля на більш поступливу позицію майбутньої адміністрації США.

Лук'янов також наголосив, що Кремль повинен "ніколи не поступатися" та бути готовим до "жорсткої розмови, навіть з елементами блефу", що вказує на намір Москви нав’язати Трампу свої умови щодо України та НАТО.

Аналітики припускають, що всі ці заяви Лук'янова свідчать про те, що Москва не зацікавлена у компромісі, а прагне нав’язати Заходу власні умови, використовуючи зміну політичного ландшафту в США у своїх інтересах.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп натякнув на перший діалог з Володимиром Путіним.

Тим часом Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін боїться переговорів і відтягує їх.

Раніше аналітики ISW висловили припущення, що може змусити Путіна піти на поступки у питаннях війни.