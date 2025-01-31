Кремль готовит переговоры с Трампом — что будет требовать Москва

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль не хочет уступать свои достижения и может настаивать, чтобы Дональд Трамп во время переговоров принял российские условия для мира в Украине. Кроме того, у Трампа могут потребовать ослабить НАТО.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

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Модератор выступлений Путина Федор Лукьянов высказался о переговорах

В российских СМИ 30 января появилось интервью с научно-исследовательским директором Валдайского дискуссионного клуба Федором Лукьяновым, в котором говорилось о возможных переговорных позициях Кремля в отношениях с США. Аналитики Института исследования войны предположили, что высказывания Лукьянова, который регулярно модерировал ежегодные выступления Путина на Валдае, свидетельствуют о том, что Кремль уже имеет представление о предстоящих переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Лукьянов заявил, что главным в будущих мирных переговорах по Украине являются "не территории", а устранение "коренных причин" войны, которые он назвал расширением НАТО в Восточной Европе в 1990-х и 2000-х годах. При этом он четко дал понять, что Россия не намерена отказываться от своих территориальных захватов в Украине, отметив: "Сколько возьмешь, то и твое".

По мнению аналитиков, это может означать, что Кремль потребует от Трампа признания оккупированных украинских территорий как части России еще до начала переговоров, а также уступок по безопасности гарантий для Москвы.

Кремль может потребовать от Трампа ослабить НАТО

Лукьянов очертил главные требования Кремля к возможным переговорам с США, среди которых "изменение ландшафта безопасности в Восточной Европе" и отказ НАТО от ряда основополагающих принципов, в частности относительно расширения Альянса и присутствия военных сил в странах, которые присоединились после 1997 года. Он также допустил возможность обсуждения сокращения военного присутствия НАТО у российских границ, хотя и признал, что это маловероятно.

Ранее некоторые российские чиновники, в частности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в декабре 2024 года заявлял, что причиной войны является "агрессивное поглощение" территорий у границ России НАТО. Кроме того, требования Кремля о нерасширении НАТО и ограничении его присутствия в Восточной Европе были выдвинуты еще перед полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году.

В Кремле считают Трампа слабее Байдена

Отдельное внимание в интервью Лукьянов уделил фигуре Дональда Трампа, намекая на его слабость перед жесткой дипломатической позицией Кремля. Он заявил, что Трамп "не уважает" европейские страны и НАТО, что может свидетельствовать о надежде Кремля на более сговорчивую позицию будущей администрации США.

Лукьянов также отметил, что Кремль должен "никогда не уступать" и быть готовым к "жесткому разговору, даже с элементами блефа", что указывает на намерение Москвы навязать Трампу свои условия по Украине и НАТО.

Аналитики предполагают, что все эти заявления Лукьянова свидетельствуют о том, что Москва не заинтересована в компромиссе, а стремится навязать Западу собственные условия, используя изменение политического ландшафта в США в своих интересах.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп намекнул на первый диалог с Владимиром Путиным.

Тем временем Владимир Зеленский заявлял, что Владимир Путин боится переговоров и оттягивает их.

Ранее аналитики ISW высказали предположение, что может заставить Путина пойти на уступки в вопросах войны.