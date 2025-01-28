Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться переговорів і хоче затягнути війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Сьогодні президент РФ Володимир Путін підтвердив, що боїться переговорів. Кожен його крок спрямований на те, щоб зробити війну нескінченою.

Про це у своєму Telegram-каналі у вівторок, 28 січня, написав президент України Володимир Зеленський.

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Скриншот повідомлення Володимира Зеленського

Що каже Зеленський щодо намірів Путіна затягнути війну

Глава держави зазначив, що саме Росія у 2014 році почала гібридну війну проти України, а у 2022 року зробила цю війну повномасштабною.

"Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжувати вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторнення", — заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що світові лідери мають врахувати помилки попередніх років і своїх попередників. За його словами, Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто боягузливе серце, щоб протистояти тиску лідерів.

"Маємо діяти злагоджено й рішуче — усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього", — підсумував глава держави.

Яку заяву щодо перемовин зробив Володимир Путін

В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, президент РФ сказав, що переговори з Україною нібито почалися ще на початку так званої "СВО": якби Україна віддала "ЛНР" і "ДНР", бойових дій не було б.

Також російський диктатор заявив, що воювати вирішив сам Київ, а зараз Зеленський не має права укладати мирний договір, бо є нелегетимним президентом, строк повноважень якого вже минув. На думку Путіна, Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить надавати їй військову допомогу.

"Якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, набої, все закінчиться за місяці півтора–два. У цьому сенсі суверенітет України майже нульовий", — зазначив президент РФ.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутними військами США у Європі генерал Бен Годжес вважає, що Росії не можна довіряти під час переговорів. Він впевнений, що РФ не дотримуватиметься жодних умов, що стосуються припинення вогню.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому на початку повномасштабного вторгення вирішив заборонити будь-які перемовини з Росією. За його словами, це було потрібно для запобігання сепаратистським діям в Україні та контролю над всіма можливими каналами спілкування з російською стороною.