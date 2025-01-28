Владимир Зеленский заявил, что Путин боится переговоров и хочет затянуть войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сегодня президент РФ Владимир Путин подтвердил, что боится переговоров. Каждый его шаг направлен на то, чтобы сделать войну бесконечной.

Об этом в своем Telegram-канале во вторник, 28 января, написал президент Украины Владимир Зеленский.

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Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Что говорит Зеленский о намерениях Путина затянуть войну

Глава государства отметил, что именно Россия в 2014 году начала гибридную войну против Украины, а в 2022 году сделала эту войну полномасштабной.

"Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжать убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что мировые лидеры должны учесть ошибки предыдущих лет и своих предшественников. По его словам, Путин имеет большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком трусливое сердце, чтобы противостоять давлению лидеров.

"Мы должны действовать слаженно и решительно — все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — подытожил глава государства.

Какое заявление касательно переговоров сделал Владимир Путин

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, президент РФ сказал, что переговоры с Украиной якобы начались еще в начале так называемой "СВО": если бы Украина отдала "ЛНР" и "ДНР", боевых действий не было бы.

Также российский диктатор заявил, что воевать решил сам Киев, а сейчас Зеленский не имеет права заключать мирный договор, так как является нелегитимным президентом, срок полномочий которого уже истек. По мнению Путина, Украина не сможет воевать, если Запад прекратит оказывать ей военную помощь.

"Если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится за месяца полтора–два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", — отметил президент РФ.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что России нельзя доверять во время переговоров. Он уверен, что РФ не будет придерживаться никаких условий, касающихся прекращения огня.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения решил запретить любые переговоры с Россией. По его словам, это было нужно для предотвращения сепаратистских действий в Украине и контроля над всеми возможными каналами общения с российской стороной.