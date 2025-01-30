Кремль може переглянути позицію — що змусить Путіна поступитися

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін у нещодавньому інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну заявив, що Західна військова допомога є вирішальним фактором для України у її протистоянні російській агресії. Аналітики ISW своєю чергою вважають, що якщо Україну й надалі підтримуватимуть партнери, то російський президент може змінити свою позицію.

Про це йдеться у дайджесті Інституту дослідження війни.

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За словами Путіна, війна могла б завершитися вже за два місяці, якби західні країни припинили постачання озброєння Києву. При цьому він стверджує, що така залежність нібито свідчить про відсутність суверенітету в України.

Аналітики ISW зазначили, що саме такі заяви є частиною довготривалої інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підрив підтримки України з боку західних держав та обмеження військової допомоги. Водночас реальні бойові дії демонструють, що українська армія здатна як успішно контратакувати, так і ефективно стримувати російські сили навіть в умовах обмежених ресурсів. Українські військові змогли відстояти Київ у 2022 році ще до того, як отримали значні обсяги західного озброєння, а також успішно стримували темп російських наступальних операцій влітку того ж року.

"Путін та інші кремлівські посадовці прагнуть зобразити Україну слабкою та нездатною належним чином використовувати надану Заходом зброю в цей критичний момент західних політичних дискусій щодо України, хоча Україна довела, що вона зовсім не слабка після того, як майже три роки відбивалася від Росії", — заявили аналітики.

Яка зараз у Путіна політична стратегія

Стратегія Путіна базується на очікуванні, що Захід втомиться від підтримки України. Однак тільки непохитна допомога з боку США та Європи може змусити Кремль переглянути свої позиції та піти на поступки, які б дозволили знайти прийнятне для Києва, Вашингтона та Брюсселя вирішення конфлікту.

Аналітики наголошують, що лише Сполучені Штати можуть забезпечити Україну зброєю в необхідних обсягах і з необхідною швидкістю, а європейські держави вже розглядають можливості збільшення фінансування військової допомоги.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу риторики Дональда Трампа стосовно Володимира Путіна. Також український президент заявляв, що, на його думку, Путін боїться переговорів і тому затягує з ними.