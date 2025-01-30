Кремль может пересмотреть позицию — что заставит Путина уступить

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин в недавнем интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину заявил, что западная военная помощь является решающим фактором для Украины в ее противостоянии российской агрессии. Аналитики ISW в свою очередь считают, что если Украину и в дальнейшем будут поддерживать партнеры, то российский президент может изменить свою позицию.

Об этом говорится в дайджесте Института исследования войны.

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По словам Путина, война могла бы завершиться уже через два месяца, если бы западные страны прекратили поставки вооружения Киеву. При этом он утверждает, что такая зависимость якобы свидетельствует об отсутствии суверенитета у Украины.

Аналитики ISW отметили, что именно такие заявления являются частью долговременной информационной кампании Кремля, направленной на подрыв поддержки Украины со стороны западных государств и ограничение военной помощи. В то же время реальные боевые действия демонстрируют, что украинская армия способна как успешно контратаковать, так и эффективно сдерживать российские силы даже в условиях ограниченных ресурсов. Украинские военные смогли отстоять Киев в 2022 году еще до того, как получили значительные объемы западного вооружения, а также успешно сдерживали темп российских наступательных операций летом того же года.

"Путин и другие кремлевские чиновники стремятся изобразить Украину слабой и неспособной должным образом использовать предоставленное Западом оружие в этот критический момент западных политических дискуссий по Украине, хотя Украина доказала, что она вовсе не слабая после того, как почти три года отбивалась от России", — заявили аналитики.

Какая сейчас у Путина политическая стратегия

Стратегия Путина базируется на ожидании, что Запад устанет от поддержки Украины. Однако только непоколебимая помощь со стороны США и Европы может заставить Кремль пересмотреть свои позиции и пойти на уступки, которые бы позволили найти приемлемое для Киева, Вашингтона и Брюсселя решение конфликта.

Аналитики отмечают, что только Соединенные Штаты могут обеспечить Украину оружием в необходимых объемах и с необходимой скоростью, а европейские государства уже рассматривают возможности увеличения финансирования военной помощи.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу риторики Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. Также украинский президент заявлял, что, по его мнению, Путин боится переговоров и поэтому затягивает с ними.