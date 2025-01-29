Трамп пригрозив Путіну санкціями — Зеленський підтримав його позицію

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку заявам президента Дональда Трампа про можливі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним або посилення економічного тиску на Москву. Він назвав таку позицію "справедливою", зазначивши, що Путін побоюється сильної підтримки України з боку Трампа.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

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"Це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна", — сказав Зеленський.

В інтерв'ю на Fox News Зеленський наголосив, що Україна відновила контроль над половиною територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він підкреслив, що Україна прагне справедливого завершення війни, проте не визнає окупацію своїх земель і не хоче втрачати більше людей.

"Ми хотіли б добитися справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", — сказав він ведучому Fox News Шону Ханніті.

Трамп, зі свого боку, минулого тижня пригрозив Путіну через Truth Social, закликавши його укласти угоду щодо припинення війни, інакше Росія зіткнеться з жорсткими тарифами та санкціями. Зеленський заявив, що Україна потребує більшого міжнародного тиску на Кремль, зокрема з боку Китаю, а також ширших гарантій безпеки від США. Він зазначив, що Європа не має достатньої сили, щоб стримати Росію без підтримки Америки.

США відмовились надати Україні превентивну допомогу перед початком вторгнення Росії

Зеленський також розповів, що перед початком вторгнення Росії особисто закликав тодішнього президента Джо Байдена та його адміністрацію запровадити превентивні санкції та надати Україні зброю, однак США погодилися допомогти лише після початку бойових дій. Він зазначив, що європейські країни не могли діяти самостійно, без схвалення США, через що Україна залишилася на самоті перед масштабним нападом.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, на Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, а ми воювали самі", – сказав він.

Президент України висловив сподівання, що Трамп буде на боці України та зможе примусити Путіна до миру. Зеленський наголосив, що очікує не просто документальної угоди, а реальної підтримки та справедливого вирішення конфлікту.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський відреагував на паузу в підтримці з боку США та доручив українським посадовцям уточнити, які саме програми призупинені.

Також Володимир Зеленський розповів про реакцію експрезидента США Барака Обами на початок російської агресії проти України та "зелених чоловічків".