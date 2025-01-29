Трамп пригрозил Путину санкциями — Зеленский поддержал его позицию

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку заявлениям президента Дональда Трампа о возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным или усилении экономического давления на Москву. Он назвал такую позицию "справедливой", отметив, что Путин опасается сильной поддержки Украины со стороны Трампа.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News.

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Это именно то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина", — сказал Зеленский.

В интервью на Fox News Зеленский подчеркнул, что Украина восстановила контроль над половиной территорий, которые были оккупированы Россией с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому завершению войны, однако не признает оккупацию своих земель и не хочет терять больше людей.

"Мы хотели бы добиться справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин", — сказал он ведущему Fox News Шону Ханнити.

Трамп, со своей стороны, на прошлой неделе пригрозил Путину через Truth Social, призвав его заключить соглашение о прекращении войны, иначе Россия столкнется с жесткими тарифами и санкциями. Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем международном давлении на Кремль, в частности со стороны Китая, а также в более широких гарантиях безопасности от США. Он отметил, что Европа не имеет достаточной силы, чтобы сдержать Россию без поддержки Америки.

США отказались предоставить Украине превентивную помощь перед началом вторжения России

Зеленский также рассказал, что перед началом вторжения России лично призывал тогдашнего президента Джо Байдена и его администрацию ввести превентивные санкции и предоставить Украине оружие, однако США согласились помочь только после начала боевых действий. Он отметил, что европейские страны не могли действовать самостоятельно без одобрения США, из-за чего Украина осталась в одиночестве перед масштабным нападением.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, на Соединенные Штаты, как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, а мы воевали сами", – сказал он.

Президент Украины выразил надежду, что Трамп будет на стороне Украины и сможет принудить Путина к миру. Зеленский подчеркнул, что ожидает не просто документального соглашения, а реальной поддержки и справедливого решения конфликта.

Напомним, недавно Владимир Зеленский отреагировал на паузу в поддержке со стороны США и поручил украинским чиновникам уточнить, какие именно программы приостановлены.

Также Владимир Зеленский рассказал о реакции экс-президента США Барака Обамы на начало российской агрессии против Украины и "зеленых человечков".