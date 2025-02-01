Когда США ожидают продвижения в мире в Украине — Келлог назвал срок

Дональд Трамп. Фото: Shutterstock

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог высказал мнение относительно завершения войны. Он отметил, что у США "есть надежный план" для достижения мира.

Об этом Келлог сказал в эфире Fox News.

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Планы США по завершению войны

По словам Келлога, в завершении войны в Украине заинтересован весь мир, включая США. Поэтому там рассчитывают на достижение прогресса в ближайшее время.

Он отметил, что "у США есть хороший, надежный план", чтобы продвинуться вперед и начать говорить и работать над миром. Келлог рассчитывает, что прогресс будет достигнут в ближайшие 100 дней.

"Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе... Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: или на стадии перемирия, или прочного мира", — сказал он.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что в вопросе войны в Украине должно быть "краткосрочное решение для обеих сторон", поскольку президент США является "прекрасным переговорщиком" и "знает, где оказывать давление".

"Сейчас мы обсуждаем возможные варианты и предоставляем ему все инструменты для принятия решений", — добавил Келлог.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и Россия, и Украина "должны пойти на уступки" в будущих переговорах.

Также президент ПАСЕ Теодорос Русопулос считает, что Трамп может "сделать что-то" для урегулирования войны в Украине в следующие 100 дней.

А глава МИД Чехии Ян Липавский убежден, что страны Европы должны установить собственные условия для переговоров Украины и России, поскольку Путин готовит ловушку.