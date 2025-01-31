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Обидві сторони мають поступитися — у США висловися про війну

31 січня 2025 12:10
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — у США зробили нову заяву
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Карина Приходько - Редактор

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Україна, і Росія повинні піти на поступки. Він вважає, що війна повинна завершитися переговорами. 

Про це Марко Рубіо під час розмови з журналісткою Мегін Келлі. 

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Рубіо заявив, те, що робить російський диктатор Володимир Путін, жахливо, але США і Захід також припустилися помилок у війні. 

"Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014, коли Росія захопила Крим", — йдеться у повідомленні. 

За його словами, сьогодні ситуація переросла в стан, коли йдеться про фінансування затяжної війни. Рубіо додав, що обидві сторони платять страшну ціну у війні, але і Росія, і Україна розуміють, що вони не досягнуть своїх цілей.

"Потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо. Це не буде просто і потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти", — підкреслив держсекретар США. 

Нагадаємо, аналітики ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки. На це впливає допомога від партнерів. 

Водночас 28 січня USAID призупинила усі проєкти в Україні та видатки на них на 90 днів. Дипломати звернулися до держсекретаря Марка Рубіо з проханням зробити виняток для України.

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