Марко Рубіо — біографія та факти про главу Держдепу США, який замінив Ентоні Блінкена

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

Після перемоги Трампа на виборах в президенти США посаду держсекретаря обійняв Марко Рубіо. Він замінив Ентоні Блінкена, який обіймав цю посаду з січня 2021-го по січень 2025 року. Це найвища дипломатична посада в країні, і цього разу вона дісталася тому, хто раніше сперечався з Трампом і конкурував з ним на виборах.

Хто такий Марко Рубіо і що він думає про війну в Україні — в матеріалі Новини.LIVE.

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Політична кар'єра Марко Рубіо

Марко Рубіо 53 роки, і він не нове обличчя в політиці США, як, наприклад, новопризначений віцепрезидент Джей Ді Венс. Він походить з родини кубинських емігрантів, але все життя провів у США. Закінчив коледж, потім університет у Флориді, здобувши ступінь бакалавра мистецтв (фахівець з гуманітарних наук. — Ред.), а пізніше — доктора права.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Політикою почав займатися ще в дев'яностих. Тоді його обрали в Палату представників штату Флорида, пізніше він став її спікером. У 2010 році став сенатором США, а вже у 2012-му його розглядали як ймовірного кандидата у віцепрезиденти в команді кандидата в президенти Мітта Ромні. Того ж року Рубіо увійшов до списку журналу Time як один із сотні найвпливовіших людей світу.

Марко Рубіо. Фото: AP/Alex Brandon

У 2016 році і Рубіо, і Трамп планували стати кандидатами у президенти, тому конкурували і сперечалися між собою. Марко Рубіо заявляв, що у Трампа "маленькі руки", а той, своєю чергою, називав суперника "маленьким Марко".

Посаду держсекретаря Рубіо отримав з одноголосною підтримкою і став першим латиноамериканцем на цій посаді. Це означає, що він третя людина у виконавчій владі США після президента і віцепрезидента. В інших країнах цю посаду можна порівняти з міністром закордонних справ.

Марко Рубіо і Дональд Трамп. Фото: AP nuotr

"Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом для наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими супротивниками", — так в соцмережах Трамп пояснив, чому саме Рубіо має обійняти цю посаду.

Позиція держсекретаря США щодо війни в Україні

Отримавши посаду держсекретаря США, для України це означає, що ця людина займатиметься зовнішньою політикою, отже все, що стосується війни Росії проти України, не омине його уваги.

Ще на початку повномасштабної війни Рубіо назвав Путіна вбивцею.

Допис Рубіо про Путіна на початку війни. Фото: скриншот

Але з часом риторика змінювалася, і тепер він вважає, що потрібні переговори. В інтерв’ю NBC у вересні 2024 року Рубіо наголосив: "Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів".

У Сенаті він заявив, що офіційна позиція США щодо війни в Україні має бути такою — війна має припинитися.

Додамо, що Трамп у перші дні на посаді ухвалив низку радикальних рішень, одне з яких — припинити зовнішню допомогу. Але потім президент США відкликав свій наказ про заморожування федеральних програм допомоги. Марко Рубіо, своєю чергою, помʼякшив заморожування іноземної допомоги.



Про особисте життя політика відомо небагато. Він одружений та має четверо дітей.

Марко Рубіо з дружиною. Фото: Associated Press

Його дружина Дженет Дусдебес — колишня чарлідерка команди "Маямі Долфінс". Вони проживають у Західному Маямі.

Дженет Дусдебес. Фото: Associated Press

Родина Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Як ми писали раніше, адміністрація нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відновила деякі програми міжнародної допомоги. Саме держсекретар США Марко Рубіо погодився на продовження виділення коштів на гуманітарні програми.

Нагадаємо, Новини.LIVE писало, що відомо про нового віцепрезидента США Джей Ді Венса і до чого в його біографії Ірак.