Хто такий Джей Ді Венс — невідомі факти про віцепрезидента США та його дружину

Джей Ді Венс. Фото: EPA/UPG

Джей Ді Венс став віцепрезидентом США 20-го січня після інавгурації Дональда Трампа. У віці сорока років він став другою людиною після президента у Сполучених Штатах, хоча політичну карʼєру почав будувати лише кілька років тому.

Ким він був до того, хто взагалі такий і яке його ставлення до України — в матеріалі Новини.LIVE.

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Карʼєра Джей Ді Венса

У велику політику США Венс потрапив лише у 2022 році. Тоді його було обрано на виборах до Сенату США, та працювати там він почав лише у 2023 році. У липні 2024 року його обрали другим номером після Дональда Трампа, тому він і отримав посаду віцепрезидента після інавгурації останнього.

Джей Ді Венс і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час своїх передвиборчих виступів Трамп неодноразово представляв Венса і заявляв, що той є "найкращою людиною для цієї посади і продовжуватиме відстоювати нашу Конституцію, наші війська та все, щоб зробити Америку знову великою".

Виступ Джей Ді Венса. Фото: Reuters

Щодо життя і роботи до політики, то — 2003 по 2007 Венс служив у морській піхоті США, шість місяців прослужив в Іраку на посаді військового журналіста.

Венс у Корпусі морської піхоти США, 2003 рік. Фото: Вікіпедія

Потім вступив до університету штату Огайо, а пізніше в Єльський університет, де здобував освіту правника. За життя працював з венчурним капіталом у Каліфорнії і заснував власну фірму.

Венс у травні 2017 року. Фото: з відкритих джерел

Джей Ді Венс про Україну

Як ми знаємо, президент США Дональд Трамп рішуче висловлювався щодо війни в Україні, заявивши, що закінчить її за 24 години. Свою ж думку щодо вирішення військового конфлікту Венс висловив у великій статті The New York Times.

Спершу він заявив у чому ж насправді полягає проблема України в цій війні: "Проблема України не в республіканцях США. Це математика. Україні потрібно більше солдатів, ніж вона може призвати. І їй потрібно більше військового матеріалу, ніж США можуть надати".

У цьому матеріалі політик докладно прорахував всі прогнози щодо техніки і боєприпасів. Скільки України треба, скільки виробляє США і чи чи можуть вони забезпечувати Україну.

У висновку він заявив, що Америці не вигідна війна, як би хто так не вважав. Але і доставляти власну техніку та боєприпаси для вирішення іноземних конфліктів не розумно.

"Наші інтереси національної безпеки можуть бути — і часто є — окремими від наших економічних інтересів. Думка про те, що ми повинні продовжувати кровопролитну і жахливу війну, тому що це добре для американського бізнесу, є гротескною. Ми можемо і повинні відновити нашу промислову базу, не доставляючи її продукцію до іноземного конфлікту", — йшлося в статті.

Оскільки цей матеріал вийшов до перемоги Трампа, то Венс наголосив і на тому, що адміністрація Байдена не спроможна вести переговори з Путіним щодо припинення війни.

Однак заяв щодо можливих переговорів зі сторони команди Трампа також не зробив, але натякнув: "Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги українців у цій війні. Чим швидше американці зіткнуться з цією правдою, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі".

Також він став відомий і скандальними заявами щодо України. Наприклад, заявивши, що для завершення війни Україна має відмовитися від захоплених Росією територій.

Окрім того, він звинувавимв Україну у корупції і виступає проти вступу України в НАТО. Більше скандальних заяв Венса — в матеріалі Новини.LIVE.

Дружина Джей Ді Венса

Джей Ді Венс одружений. Свою дружину Уша Чілукурі він зустрів в університеті. Відомо, що вона індійських іммігрантів з індійського штату Андхра-Прадеш.

Венс з дружиною. Фото: АР

Зараз їй 39 років, вона на рік молодша від свого чоловіка. Жінка сповідує індуїзм і стала першою американкою індійського походження на посту другої леді США.

Обійми подружжя. Фото: Twitter/X J.D. Vance

Як тільки її чоловік отримав посаду віцепрезидента вона звільнилася з роботи в юридичній фірмі і заявила, що присвятить життя родині.

Джей Ді Венс має трьох дітей.

Венс з дружиною і дітьми. Фото: Вікіпедія

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