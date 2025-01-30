Кто такой Джей Ди Вэнс – неизвестные факты о вице-президенте США и его жене

Джей Ди Вэнс. Фото: EPA/UPG

Джей Ди Вэнс стал вице-президентом США 20-го января после инаугурации Дональда Трампа. В возрасте сорока лет он стал вторым человеком после президента в Соединенных Штатах, хотя политическую карьеру начал строить лишь несколько лет назад.

Кем он был до того, кто вообще такой и каково его отношение к Украине — в материале Новини.LIVE.

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Карьера Джей Ди Вэнса

В большую политику США Вэнс попал лишь в 2022 году. Тогда он был избран на выборах в Сенат США, но работать там он начал только в 2023 году. В июле 2024 года его избрали вторым номером после Дональда Трампа, поэтому он и получил должность вице-президента после инаугурации последнего.

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ходе своих предвыборных выступлений Трамп неоднократно представлял Вэнса и заявлял, что тот является "лучшим человеком для этой должности и будет продолжать отстаивать нашу Конституцию, наши войска и все, чтобы сделать Америку снова великой".

Выступление Джей Ди Вэнса. Фото: Reuters

Что касается жизни и работы до политики, то — 2003 по 2007 Вэнс служил в морской пехоте США, шесть месяцев прослужил в Ираке на должности военного журналиста.

Вэнс в Корпусе морской пехоты США, 2003 год. Фото: Википедия

Потом поступил в университет штата Огайо, а позже в Йельский университет, где получал образование юриста. При жизни работал с венчурным капиталом в Калифорнии и основал собственную фирму.

Вэнс в мае 2017 года. Фото: из открытых источников

Джей Ди Вэнс об Украине

Как мы знаем, президент США Дональд Трамп решительно высказывался относительно войны в Украине, заявив, что закончит ее за 24 часа. Свое же мнение относительно решения военного конфликта Вэнс высказал в большой статье The New York Times.

Первым делом он заявил в чем же на самом деле заключается проблема Украины в этой войне: "Проблема Украины не в республиканцах США. Это математика. Украине нужно больше солдат, чем она может призвать. И ей нужно больше военного материала, чем США могут предоставить".

В этом материале политик подробно просчитал все прогнозы по технике и боеприпасам. Сколько Украине надо, сколько производит США и могут ли они обеспечивать Украину.

В заключении он заявил, что Америке не выгодна война, как бы кто так не считал. Но и доставлять собственную технику и боеприпасы для решения иностранных конфликтов не разумно.

"Наши интересы национальной безопасности могут быть — и часто являются — отдельными от наших экономических интересов. Мысль о том, что мы должны продолжать кровопролитную и ужасную войну, потому что это хорошо для американского бизнеса, является гротескной. Мы можем и должны восстановить нашу промышленную базу, не доставляя ее продукцию к иностранному конфликту", — говорилось в статье.

Поскольку этот материал вышел до победы Трампа, то Вэнс отметил и то, что администрация Байдена не способна вести переговоры с Путиным о прекращении войны.

Однако заявлений о возможных переговорах со стороны команды Трампа также не сделал, но намекнул: "Администрация Байдена не имеет жизнеспособного плана победы украинцев в этой войне. Чем быстрее американцы столкнутся с этой правдой, тем быстрее мы сможем исправить этот беспорядок и стать посредником в мире".

Также он стал известен и скандальными заявлениями в отношении Украины. Например, заявив, что для завершения войны Украина должна отказаться от захваченных Россией территорий.

Кроме того, он обвиняет Украину в коррупции и выступает против вступления Украины в НАТО. Больше скандальных заявлений Вэнса — в материале Новини.LIVE.

Жена Джей Ди Венса

Джей Ди Вэнс женат. Свою жену Уша Чилукури он встретил в университете. Известно, что она индийских иммигрантов из индийского штата Андхра-Прадеш.

Вэнс с женой. Фото: АР

Сейчас ей 39 лет, она на год моложе своего мужа. Женщина исповедует индуизм и стала первой американкой индийского происхождения на посту второй леди США.

Семья Вэнс. Фото: Twitter/X J.D. Vance

Как только ее муж получил должность вице-президента она уволилась с работы в юридической фирме и заявила, что посвятит жизнь семье.

Джей Ди Вэнс имеет троих детей.

Вэнс с супругой и детьми. Фото: Википедия

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