Марко Рубио — биография и факты о главе Госдепа США, который заменил Энтони Блинкена

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

После победы Трампа на выборах в президенты США должность госсекретаря занял Марко Рубио. Он заменил Энтони Блинкена, занимавшего эту должность с января 2021 года по январь 2025 года. Это самая высокая дипломатическая должность в стране, и в этот раз она досталась тому, кто раньше спорил с Трампом и конкурировал с ним на выборах.

Кто такой Марко Рубио и что он думает о войне в Украине — в материале Новини.LIVE.

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Политическая карьера Марко Рубио

Марко Рубио 53 года, и он не новое лицо в политике США, как, например, новоназначенный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он происходит из семьи кубинских эмигрантов, но всю жизнь провел в США. Окончил колледж, затем университет во Флориде, получив степень бакалавра искусств (специалист по гуманитарным наукам. — Ред.), а позже — доктора права.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Политикой начал заниматься еще в девяностых. Тогда его избрали в Палату представителей штата Флорида, позже он стал ее спикером. В 2010 году стал сенатором США, а уже в 2012-м его рассматривали как вероятного кандидата в вице-президенты в команде кандидата в президенты Митта Ромни. В том же году Рубио вошел в список журнала Time как один из сотни самых влиятельных людей мира.

Марко Рубио. Фото: AP/Alex Brandon

В 2016 году и Рубио, и Трамп планировали стать кандидатами в президенты, поэтому конкурировали и спорили между собой. Марко Рубио заявлял, что у Трампа "маленькие руки", а тот, в свою очередь, называл соперника "маленьким Марко".

Пост госсекретаря Рубио получил с единогласной поддержкой и стал первым латиноамериканцем на этой должности. Это означает, что он третий человек в исполнительной власти США после президента и вице-президента. В других странах эту должность можно сравнить с министром иностранных дел.

Марко Рубио и Дональд Трамп. Фото: AP nuotr

"Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом для наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками", — так в соцсетях Трамп объяснил, почему именно Рубио должен занять эту должность.

Позиция госсекретаря США относительно войны в Украине

Получив должность госсекретаря США, для Украины это означает, что этот человек будет заниматься внешней политикой, следовательно, все, что касается войны России против Украины, не обойдет его внимания.

Еще в начале полномасштабной войны Рубио назвал Путина убийцей.

Сообщение Рубио о Путине в начале войны. Фото: скриншот

Но риторика менялась со временем, и теперь он считает, что нужны переговоры. В интервью NBC в сентябре 2024 года Рубио подчеркнул: "Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров".

В Сенате он заявил, что официальная позиция США относительно войны в Украине должна быть следующей — война должна прекратиться.

Добавим, что Трамп в первые дни на посту принял ряд радикальных решений, одно из которых — прекратить внешнюю помощь. Но затем президент США отозвал свой приказ о замораживании федеральных программ помощи. Марко Рубио, в свою очередь, смягчил заморозку иностранной помощи.

О личной жизни политика известно немного. Он женат и имеет четверых детей.

Марко Рубио с женой. Фото: Associated Press

Его жена Дженет Дусдебес — бывшая чарлидерша команды "Майами Долфинс". Они проживают в Западном Майами.

Дженет Дусдебес. Фото: Associated Press

Семья Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Как мы писали ранее, администрация нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возобновила некоторые программы международной помощи. Именно госсекретарь США Марко Рубио согласился на продолжение выделения средств на гуманитарные программы.

Напомним, Новини.LIVE писало, что известно о новом вице-президенте США Джей Ди Вэнсе и при чем Ирак в его биографии.