Война в Украине — в США сделали новое заявление

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки. Он считает, что война должна завершиться переговорами.

Об этом Марко Рубио во время разговора с журналисткой Мегин Келли.

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Рубио заявил, то, что делает российский диктатор Владимир Путин, ужасно, но США и Запад также допустили ошибки в войне.

"Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014 году, когда Россия захватила Крым", — говорится в сообщении.

По его словам, сегодня ситуация переросла в состояние, когда речь идет о финансировании затяжной войны. Рубио добавил, что обе стороны платят страшную цену в войне, но и Россия, и Украина понимают, что они не достигнут своих целей.

"Нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это может быть возможно. Это не будет просто и потребует определенного времени, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь", — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, аналитики ISW предположили, что может заставить Путина пойти на уступки. На это влияет помощь от партнеров.

В то же время 28 января USAID приостановила все проекты в Украине и расходы на них на 90 дней. Дипломаты обратились к госсекретарю Марку Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.