У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года - детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки чтобы Украина провела выборы, вероятно, уже до конца 2025 года. Это произойдет в случае, если удастся договориться с Россией о прекращении огня.

Об этом пишет Reuters в субботу, 1 февраля.

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Выборы в Украине

По словам представителя президента США Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, "должны состояться" президентские и парламентские выборы, приостановленные во время войны с Россией.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", — сказал он.

Издание пишет, что Трамп и Келлог работают над планом заключения соглашения о завершении войны в Украине в течение нескольких месяцев. В то же время чиновники Белого дома обсуждали, как подтолкнуть Украину согласиться на выборы как часть начального перемирия с Россией.

Если голосование состоится — то новый президент может быть ответственным за переговоры с Москвой. В то же время у Трампа обсуждают, стоит ли настаивать на первичном прекращении огня, прежде чем заключать более длительное соглашение.

Кроме того, источник издания в украинском правительстве заявил, что пока Украина не получала официальной просьбы от администрации Трампа о проведении выборов в этом году.

Ранее Келлог заявил, что США "имеет надежный план" для достижения мира и прогресс может быть достигнут в ближайшие 100 дней.

А глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что Путин готовит ловушку для Запада, поэтому страны Европы должны установить собственные условия для переговоров Украины и России.