Білий дім планує позбавити USAID незалежності — що відомо

Пакунки з допомогою за програмою USAID. Фото: REUTERS/Cheryl Ravelo

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає злиття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з Державним департаментом, що може суттєво змінити механізми розподілу американської зовнішньої допомоги. За інформацією джерел, обговорення цього питання відбулося під час засідання Ради національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Що відбувається з USAID

Минулого тижня адміністрація Трампа заморозила фінансування зовнішньої допомоги, заявивши, що здійснює перевірку, аби впевнитися, що ці кошти відповідають принципу "Америка понад усе" і не витрачаються марно. Одне з джерел стверджує, що Білий дім вивчає юридичні механізми, які дозволять президенту видати указ про передачу USAID під контроль Держдепу.

Про підготовку змін свідчить і те, що в будівлі USAID у Вашингтоні вже зняли таблички з офіційною печаткою агентства. Деякі чиновники підтвердили, що підрозділ з урядової ефективності, який очолює мільярдер та радник Трампа Ілон Маск, також бере активну участь в обговоренні реформи.

Новина викликала занепокоєння серед конгресменів-демократів. Сенатор Кріс Мерфі написав у соцмережі X: "Слідкуйте за USAID сьогодні ввечері". Лідер сенатської меншості Чак Шумер заявив, що ліквідація автономії агентства буде незаконною та суперечить національним інтересам США.

Що так е USAID та які будуть наслідки від зміни роботи

USAID є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, і його підпорядкування Держдепу може суттєво змінити пріоритети розподілу міжнародної допомоги. Зокрема, агентство традиційно фінансувало програми підтримки в країнах, з якими США не мають дипломатичних відносин, зокрема в Ірані.

Також у Reuters зазначили, що цей крок означатиме надалі ліквідацію посади адміністратора USAID, яку було створено попереднім президентом Джо Байденом. З моменту вступу на посаду Трамп ще не призначив нового очільника агентства, що може свідчити про його намір ліквідувати автономію організації.

За інформацією джерел, Трамп може підписати відповідний указ уже найближчими днями. Однак поки що залишається незрозумілим, чи має він достатні законодавчі повноваження, щоб обійти Конгрес у цьому питанні. Якщо це станеться, це стане найбільшим переглядом системи міжнародної допомоги США за останні десятиліття.

Нагадаємо, 24 січня Держдепартамент США видав наказ зупинити всю іноземну допомогу.

Згодом представники адміністрації Дональда Трампа пояснили таке рішення, аргументуючи, що кошти витрачалися нераціонально.

Пізніше Федеральний суд США заблокував рішення Трампа про припинення фінансування програм зовнішньої допомоги.