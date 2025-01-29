Адміністрація Трампа пояснила, для чого зупинили фінансування програм допомоги

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт. Фото: скріншот із відео

Прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт пояснила, чому президент США Дональд Трамп заморозив фінансування федеральних програм допомоги. За її словами, їх переглянуть через те, що попередня адміністрація Джо Байдена витрачала бюджетні кошти, "як п'яні матроси".

Про це Лівітт заявила під час свого першого брифінгу, який транслював Білий дім.

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"В останні чотири роки ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала кошти як п'яні матроси. Це велика причина того, чому в нас була інфляція. То що ж означає ця пауза? Це означає, що більше не фінансуватимуть трансгендеризм та екстремізм у нашій федеральній бюрократії та агентствах. Більше не фінансуватимуть політику соціальної інженерії "зеленого нового курсу", — заявила представниця Білого дому.

Каролайн Лівітт також наголосила, що нова адміністрація має переконатися в тому, що кожна копійка виділених грошей врахована чесно. Вона пояснила, що тимчасове припинення федерального фінансування грантів і кредитів необхідне для перевірки цільового витрачання бюджету. Основна мета цього кроку — перегляд фінансування відповідно до указів, виданих Трампом у перші дні його президентства.

Водночас вона заявила, що управління адміністративно-бюджетної політики готове розглянути пропозиції від федеральних відомств щодо збереження програм, але вони мають відповідати цілям нового президента США.

Зазначимо, що 27-річна Левітт — наймолодша прес-секретарка в історії Білого дому, але її перший брифінг викликав неоднозначну реакцію. Оглядачі демократичних медіа відзначили різку промову Левітт і кілька фактів, як вони стверджують, прямої брехні в її відповідях на запитання журналістів.

Нагадаємо, днями Генсек ООН Антоніу Гутерріш звернувся до адміністрації Трампа, закликавши переглянути рішення про 90-денну паузу в наданні зовнішньої допомоги. Він наголосив на важливості безперервності критично важливої гуманітарної допомоги та допомоги, що розвиває, для найуразливіших спільнот по всьому світу.

Також ми писали, що після приходу Трампа до влади, США призупинили програми з приймання іммігрантів, у тому числі з України.