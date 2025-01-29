Администрация Трампа объяснила, для чего остановили финансирование программ помощи

У Трампа объяснили, для чего приостановили внешнюю помощь
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт объяснила, почему президент США Дональд Трамп заморозил финансирование федеральных программ помощи. По ее словам, их пересмотрят из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена тратила бюджетные средства, "как пьяные матросы".
Об этом Ливитт заявила во время своего первого брифинга, который транслировал Белый дом.
Что сказала пресс-секретарь Овального кабинета о внешней помощи
"В последние четыре года мы видели, как администрация Байдена тратила средства как пьяные матросы. Это большая причина того, почему у нас была инфляция. Так что же означает эта пауза? Это значит, что больше не будут финансировать трансгендеризм и экстремизм в нашей федеральной бюрократии и агентствах. Больше не будут финансировать политику социальной инженерии "зеленого нового курса", — заявила представительница Белого дома.
Каролайн Ливитт также подчеркнула, что новая администрация должна убедиться в том, что каждая копейка выделенных денег учтена честно. Она пояснила, что временная приостановка федерального финансирования грантов и кредитов необходима для проверки целевого расходования бюджета. Основная цель этого шага — пересмотр финансирования в соответствии с указами, изданными Трампом в первые дни его президентства.
В то же время она заявила, что управление административно-бюджетной политики готова рассмотреть предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, но они должны отвечать целям нового президента США.
Отметим, что 27-летняя Левитт — самый молодой пресс-секретарь в истории Белого дома, но ее первый брифинг вызвал неоднозначную реакцию. Обозреватели демократических медиа отметили резкую речь Левитт и несколько фактов, как они утверждают, прямой лжи в ее ответах на вопросы журналистов.
Напомним, на днях Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к администрации Трампа, призвав пересмотреть решение о 90-дневной паузе в предоставлении внешней помощи. Он подчеркнул важность непрерывность критически важной гуманитарной и развивающей помощи для наиболее уязвимых сообществ по всему миру.
Также мы писали, что после прихода Трампа к власти, США приостановили программы по приему иммигрантов, в том числе из Украины.
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