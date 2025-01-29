Администрация Трампа объяснила, для чего остановили финансирование программ помощи

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт. Фото: скриншот из видео

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт объяснила, почему президент США Дональд Трамп заморозил финансирование федеральных программ помощи. По ее словам, их пересмотрят из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена тратила бюджетные средства, "как пьяные матросы".

Об этом Ливитт заявила во время своего первого брифинга, который транслировал Белый дом.

Читайте также:

Что сказала пресс-секретарь Овального кабинета о внешней помощи

"В последние четыре года мы видели, как администрация Байдена тратила средства как пьяные матросы. Это большая причина того, почему у нас была инфляция. Так что же означает эта пауза? Это значит, что больше не будут финансировать трансгендеризм и экстремизм в нашей федеральной бюрократии и агентствах. Больше не будут финансировать политику социальной инженерии "зеленого нового курса", — заявила представительница Белого дома.

Каролайн Ливитт также подчеркнула, что новая администрация должна убедиться в том, что каждая копейка выделенных денег учтена честно. Она пояснила, что временная приостановка федерального финансирования грантов и кредитов необходима для проверки целевого расходования бюджета. Основная цель этого шага — пересмотр финансирования в соответствии с указами, изданными Трампом в первые дни его президентства.

В то же время она заявила, что управление административно-бюджетной политики готова рассмотреть предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, но они должны отвечать целям нового президента США.

Отметим, что 27-летняя Левитт — самый молодой пресс-секретарь в истории Белого дома, но ее первый брифинг вызвал неоднозначную реакцию. Обозреватели демократических медиа отметили резкую речь Левитт и несколько фактов, как они утверждают, прямой лжи в ее ответах на вопросы журналистов.

Напомним, на днях Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к администрации Трампа, призвав пересмотреть решение о 90-дневной паузе в предоставлении внешней помощи. Он подчеркнул важность непрерывность критически важной гуманитарной и развивающей помощи для наиболее уязвимых сообществ по всему миру.

Также мы писали, что после прихода Трампа к власти, США приостановили программы по приему иммигрантов, в том числе из Украины.