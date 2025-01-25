США приостановили въезд мигрантов - касается ли украинцев

США приостановили прием иммигрантов, в том числе из Украины
Представители Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки приостановили программы по приему иммигрантов. Речь идет обо всех странах мира, включая Украину.
Об этом пишет The New York Times.
Иммигранты в США
В США приостановили ряд программ, которые давали разрешение иммигрантам на временное проживание. Речь идет, в том числе об инициативе, которая предоставляет возможность въезда для украинцев.
Таким образом это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых наиболее нестабильных и опасных мест в мире. Кроме Украины, ранее эти программы также предлагали гражданам Кубы, Гаити и Венесуэлы.
Директива также останавливает решение по заявкам на программу, которая позволяла семьям воссоединиться в США и инициативу для несовершеннолетних из Центральной Америки, имеющих родных в США.
В администрации заявили, что по мнению Трампа, большое количество из этих программ никогда не было законным изначально.
Ранее Трамп подписал решение, устанавливающее, что дети нелегалов в США не будут получать гражданство страны по праву рождения.
Также США отправила депортационный рейс в Мексику, но там отказали в посадке самолета.
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