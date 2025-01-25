США приостановили въезд мигрантов - касается ли украинцев

Беженцы из Украины. Иллюстративное фото: ShutterStock

Представители Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки приостановили программы по приему иммигрантов. Речь идет обо всех странах мира, включая Украину.

Об этом пишет The New York Times.

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Иммигранты в США

В США приостановили ряд программ, которые давали разрешение иммигрантам на временное проживание. Речь идет, в том числе об инициативе, которая предоставляет возможность въезда для украинцев.

Таким образом это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых наиболее нестабильных и опасных мест в мире. Кроме Украины, ранее эти программы также предлагали гражданам Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Директива также останавливает решение по заявкам на программу, которая позволяла семьям воссоединиться в США и инициативу для несовершеннолетних из Центральной Америки, имеющих родных в США.

В администрации заявили, что по мнению Трампа, большое количество из этих программ никогда не было законным изначально.

Ранее Трамп подписал решение, устанавливающее, что дети нелегалов в США не будут получать гражданство страны по праву рождения.

Также США отправила депортационный рейс в Мексику, но там отказали в посадке самолета.