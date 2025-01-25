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США призупинили прийом іммігрантів, зокрема з України

25 січня 2025 09:06
Євгенія Брюховецька - редактор
США призупинили в'їзд мігрантів — чи стосується українців
Біженці з України. Ілюстративне фото: ShutterStock
Євгенія Брюховецька - редактор

Представники Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки призупинили програми з прийому іммігрантів. Йдеться про всі країни світу, включно з Україною.

Про це пише The New York Times.

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У США призупинили низку програм, які давали дозвіл іммігрантам на тимчасове проживання. Йдеться в тому числі про ініціативу, яка надає можливість в'їзду для українців.

Таким чином, це рішення заблокує в'їзд іммігрантів, які тікають з деяких найбільш нестабільних та небезпечних місць у світі. Окрім України, раніше ці програми також пропонували громадянам Куби, Гаїті та Венесуели. 

Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла сім'ям возз'єднатися в США та ініціативу для неповнолітніх з Центральної Америки, які мають рідних в США.

В адміністрації заявили, що, на думку Трампа, велика кількість з цих програм ніколи не була законною від початку.

Раніше Трамп підписав рішення, яке встановлює, що діти нелегалів у США не будуть отримувати громадянство країни по праву народження.

Також США відправила депортаційний рейс до Мексики, але там відмовили у посадці літака.

США закон українці Дональд Трамп біженці мігранти

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