Мексика відмовилася прийняти депортаційний літак США

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Уряд Мексики тимчасово відмовився прийняти американський військовий літак із депортованими мігрантами, чим зірвав плани адміністрації президента Дональда Трампа. Це сталося після впровадження обмежувальних імміграційних заходів США.

Про це повідомляє NBC News.

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Як повідомляють американські чиновники, два військові літаки США C-17 із депортованими на борту вилетіли до Гватемали, а третій літак, який мав прибути до Мексики, залишився на землі. Причини відмови посадки з боку Мексики наразі невдіомі.

Представник Білого дому заявляв, що "проблема була адміністративною і швидко вирішилась". Водночас у Твіттері прессекретар Білого дому Кароліна Левітт повідомила, що "вчора Мексика прийняла рекордні чотири депортаційні рейси за один день".

Уряд Мексики, очолюваний президенткою Клаудією Шейнбаум, розкритикував "односторонні дії" адміністрації Трампа, зокрема політику "залишатися в Мексиці", яка передбачає, що мігранти повинні залишатися на території країни, поки розглядаються їхні запити на отримання притулку в США. Мексика наголосила, що будь-яке перевезення депортованих до іншої країни вимагає співпраці та поваги до її суверенітету.

"Мексика має добрі відносини зі США і співпрацює з багатьох питань, включаючи міграцію. Ми завжди готові приймати своїх громадян із розпростертими обіймами", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Мексики.

Трамп взявся боротися з мігрантами

Адміністрація Дональда Трампа посилила боротьбу з нелегальною міграцією одразу після приходу його інавгурації. Президент підписав низку указів, які передбачають масову депортацію мігрантів та використання військових літаків для їх перевезення. Окрім цього, було направлено додатково 1 500 військових для посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, нещодавно Трамп оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою.

Крім того, новообраний президент США пригрозив Мексиці зміною мита.