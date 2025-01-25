Мексика отказалась принять депортационный самолет США

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Правительство Мексики временно отказалось принять американский военный самолет с депортированными мигрантами, чем сорвало планы администрации президента Дональда Трампа. Это произошло после внедрения ограничительных иммиграционных мер США.

Об этом сообщает NBC News.

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Как сообщают американские чиновники, два военных самолета США C-17 с депортированными на борту вылетели в Гватемалу, а третий самолет, который должен был прибыть в Мексику, остался на земле. Причины отказа посадки со стороны Мексики пока не известны.

Представитель Белого дома заявлял, что "проблема была административной и быстро решилась". В то же время в Твиттере пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила, что "вчера Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день".

Правительство Мексики, возглавляемое президентом Клаудией Шейнбаум, раскритиковало "односторонние действия" администрации Трампа, в частности политику "оставаться в Мексике", которая предусматривает, что мигранты должны оставаться на территории страны, пока рассматриваются их запросы на получение убежища в США. Мексика подчеркнула, что любая перевозка депортированных в другую страну требует сотрудничества и уважения к ее суверенитету.

"Мексика имеет хорошие отношения с США и сотрудничает по многим вопросам, включая миграцию. Мы всегда готовы принимать своих граждан с распростертыми объятиями", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мексики.

Трамп взялся бороться с мигрантами

Администрация Дональда Трампа усилила борьбу с нелегальной миграцией сразу после прихода его инаугурации. Президент подписал ряд указов, которые предусматривают массовую депортацию мигрантов и использование военных самолетов для их перевозки. Кроме этого, было направлено дополнительно 1 500 военных для усиления контроля на границе с Мексикой.

Напомним, недавно Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой.

Кроме того, новоизбранный президент США пригрозил Мексике изменением пошлин.