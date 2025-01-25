Мексика отказалась принять депортационный самолет США

Мексика заблокировала депортационный самолет США с мигрантами
Правительство Мексики временно отказалось принять американский военный самолет с депортированными мигрантами, чем сорвало планы администрации президента Дональда Трампа. Это произошло после внедрения ограничительных иммиграционных мер США.
Об этом сообщает NBC News.
Мексика отказалась принимать депортированных из США
Как сообщают американские чиновники, два военных самолета США C-17 с депортированными на борту вылетели в Гватемалу, а третий самолет, который должен был прибыть в Мексику, остался на земле. Причины отказа посадки со стороны Мексики пока не известны.
Представитель Белого дома заявлял, что "проблема была административной и быстро решилась". В то же время в Твиттере пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила, что "вчера Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день".
Правительство Мексики, возглавляемое президентом Клаудией Шейнбаум, раскритиковало "односторонние действия" администрации Трампа, в частности политику "оставаться в Мексике", которая предусматривает, что мигранты должны оставаться на территории страны, пока рассматриваются их запросы на получение убежища в США. Мексика подчеркнула, что любая перевозка депортированных в другую страну требует сотрудничества и уважения к ее суверенитету.
"Мексика имеет хорошие отношения с США и сотрудничает по многим вопросам, включая миграцию. Мы всегда готовы принимать своих граждан с распростертыми объятиями", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мексики.
Трамп взялся бороться с мигрантами
Администрация Дональда Трампа усилила борьбу с нелегальной миграцией сразу после прихода его инаугурации. Президент подписал ряд указов, которые предусматривают массовую депортацию мигрантов и использование военных самолетов для их перевозки. Кроме этого, было направлено дополнительно 1 500 военных для усиления контроля на границе с Мексикой.
Напомним, недавно Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой.
Кроме того, новоизбранный президент США пригрозил Мексике изменением пошлин.
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