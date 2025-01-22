Трамп значно знизив мито для товарів з Китаю, а для Канади та Мексики вони можуть становити 25%

Трамп дістав митну палицю — погрожує Китаю, Мексиці й Канаді
З 1 лютого Дональд Трамп може запровадити нові мита для китайських товарів. Крім того, він висловив погрозу підняти мита для Канади та Мексики.
Про це інформує CNN.
Яки мита хоче запровадити Трамп проти Китаю, Мексики та Канади
На пресконференції в Овальному кабінеті Трамп сказав, що він розглядає можливість запровадження 10% загального мита на всі китайські товари. Також Трамп пригрозив 25% митом для Мексики та Канади.
Незрозуміло, що стало причиною такої швидкої зміни тарифної політики Трампа, хоча він обіцяв 60% мита на всі товари, імпортовані з Китаю під час своєї кампанії, зазначає видання. Однією з причин підвищення мита для КНР Трамп назвав те, що надто багато фентанілу надходить у Сполучені Штати з Китаю через Мексику та Канаду, і що загроза мит може змусити Китай боротись з наркотрафіком.
Трамп видав розпорядження, яке наказало міністрам торгівлі, міністерству фінансів і торговому представнику Сполучених Штатів дослідити причини дефіциту торгівлі Америки з іноземними державами, щоб визначити, як створити "Службу зовнішніх доходів" для збору тарифів.
Раніше ми повідомляли, що тепер Сполучені Штати Америки будуть визнавати лише дві статі — чоловічу та жіночу. Цей крок став частиною стратегії нового президента Дональда Трампа, спрямованої на скасування низки указів, що просували расову рівність та захист прав ЛГБТК+ людей.
Також Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "знищує Росію", не погоджуючись на перемир'я з Україною.
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