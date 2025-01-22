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Трамп дістав митну палицю — погрожує Китаю, Мексиці й Канаді

22 січня 2025 05:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Трамп значно знизив мито для товарів з Китаю, а для Канади та Мексики вони можуть становити 25%
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

З 1 лютого Дональд Трамп може запровадити нові мита для китайських товарів. Крім того, він висловив погрозу підняти мита для Канади та Мексики. 

Про це інформує CNN.

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На пресконференції в Овальному кабінеті Трамп сказав, що він розглядає можливість запровадження 10% загального мита на всі китайські товари. Також Трамп пригрозив 25% митом для Мексики та Канади.

Незрозуміло, що стало причиною такої швидкої зміни тарифної політики Трампа, хоча він обіцяв 60% мита на всі товари, імпортовані з Китаю під час своєї кампанії, зазначає видання. Однією з причин підвищення мита для КНР Трамп назвав те, що надто багато фентанілу надходить у Сполучені Штати з Китаю через Мексику та Канаду, і що загроза мит може змусити Китай боротись з наркотрафіком.

Трамп видав розпорядження, яке наказало міністрам торгівлі, міністерству фінансів і торговому представнику Сполучених Штатів дослідити причини дефіциту торгівлі Америки з іноземними державами, щоб визначити, як створити "Службу зовнішніх доходів" для збору тарифів.

Раніше ми повідомляли, що тепер Сполучені Штати Америки будуть визнавати лише дві статі — чоловічу та жіночу. Цей крок став частиною стратегії нового президента Дональда Трампа, спрямованої на скасування низки указів, що просували расову рівність та захист прав ЛГБТК+ людей.

Також Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "знищує Росію", не погоджуючись на перемир'я з Україною.

США Канада Китай Дональд Трамп Мексика економіка мито

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