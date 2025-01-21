Трамп висловився про потенційні переговори із Зеленським і Путіним

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом обговорити ситуацію з російським президентом Володимиром Путіним. У своїй відповіді Трамп зазначив, що Зеленський прагне досягти домовленості, але позиція Путіна залишається невизначеною.

Про це Дональд Трамп відповів під час брифінгу журналістам.

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"Так, але Зеленський каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитися. Путін хоче, а може й ні. Я не знаю. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. У Росії будуть великі проблеми: подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію", – заявив Трамп.

Президент США також висловив сподівання на продуктивний діалог із Путіним. Водночас він наголосив на ефективності економічного тиску, згадуючи свій досвід використання санкцій проти Ірану.

"Я думаю, що слово "тарифи" набагато краще, тому що вони роблять наш долар сильнішим. Я вважаю, що тарифи більш ефективні. Санкції проти Ірану працювали чудово: коли я залишив посаду, Іран був повністю розорений, у них не було грошей для підтримки ХАМАСу чи Хезболли", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп також висловлювався про необхідність переговорів з Путіним. Також новообраний президент США прокоментував обіцянку завершити війну в Україні за 24 години. Тим часом букмекери роблять ставки на те, як швидко Трамп може виконати свою одіозну обіцянку.