Трамп высказался о потенциальных переговорах с Зеленским и Путиным

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время обсудить ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным. В своем ответе Трамп отметил, что Зеленский стремится достичь договоренности, но позиция Путина остается неопределенной.

Об этом Дональд Трамп ответил во время брифинга журналистам.

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Да, но Зеленский говорит мне, что хочет заключить соглашение. Я имею в виду, что он хочет договориться. Путин хочет, а может и нет. Я не знаю. Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. У России будут большие проблемы: посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию", – заявил Трамп.

Президент США также выразил надежду на продуктивный диалог с Путиным. В то же время он отметил эффективность экономического давления, вспоминая свой опыт использования санкций против Ирана.

"Я думаю, что слово "тарифы" намного лучше, потому что они делают наш доллар сильнее. Я считаю, что тарифы более эффективны. Санкции против Ирана работали прекрасно: когда я покинул пост, Иран был полностью разорен, у них не было денег для поддержки ХАМАСа или Хезболлы", – отметил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп также высказывался о необходимости переговоров с Путиным. Также новоизбранный президент США прокомментировал обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Тем временем букмекеры делают ставки на то, как быстро Трамп может выполнить свое одиозное обещание.