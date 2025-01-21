Трамп высказался о потенциальных переговорах с Зеленским и Путиным

Путин рушит Россию, не подписывая соглашение с Украиной, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время обсудить ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным. В своем ответе Трамп отметил, что Зеленский стремится достичь договоренности, но позиция Путина остается неопределенной.
Об этом Дональд Трамп ответил во время брифинга журналистам.
Трамп заявил, что Путин разрушает Россию, не соглашаясь на перемирие
Да, но Зеленский говорит мне, что хочет заключить соглашение. Я имею в виду, что он хочет договориться. Путин хочет, а может и нет. Я не знаю. Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. У России будут большие проблемы: посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию", – заявил Трамп.
Президент США также выразил надежду на продуктивный диалог с Путиным. В то же время он отметил эффективность экономического давления, вспоминая свой опыт использования санкций против Ирана.
"Я думаю, что слово "тарифы" намного лучше, потому что они делают наш доллар сильнее. Я считаю, что тарифы более эффективны. Санкции против Ирана работали прекрасно: когда я покинул пост, Иран был полностью разорен, у них не было денег для поддержки ХАМАСа или Хезболлы", – отметил Трамп.
Напомним, Дональд Трамп также высказывался о необходимости переговоров с Путиным. Также новоизбранный президент США прокомментировал обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Тем временем букмекеры делают ставки на то, как быстро Трамп может выполнить свое одиозное обещание.
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