Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп достал таможенную дубину — угрожает КНР, Мексике и Канаде arrow

Трамп достал таможенную дубину — угрожает КНР, Мексике и Канаде

22 января 2025 05:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп значительно снизил пошлины для товаров из Китая, а для Канады и Мексики они могут составить 25%
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

С 1 февраля Дональд Трамп может ввести новые пошлины для китайских товаров. Кроме того, он выразил угрозу поднять пошлины для Канады и Мексики.

Об этом информирует CNN.

Читайте также:

Какие пошлины хочет ввести Трамп против Китая, Мексики и Канады

На пресс-конференции в Овальном кабинете Трамп сказал, что он рассматривает возможность введения 10% общей пошлины на все китайские товары. Также Трамп пригрозил 25%-ой пошлиной для Мексики и Канады.

Неясно, что стало причиной такого быстрого изменения тарифной политики Трампа, хотя он обещал 60% пошлины на все товары, импортируемые из Китая во время своей кампании, отмечает издание. Одной из причин повышения пошлины для КНР Трамп назвал то, что слишком много фентанила поступает в Соединенные Штаты из Китая через Мексику и Канаду, и что угроза пошлин может заставить Китай бороться с наркотрафиком.

Трамп издал распоряжение, которое приказало министрам торговли, министерству финансов и торговому представителю Соединенных Штатов исследовать причины дефицита торговли Америки с иностранными государствами, чтобы определить, как создать "Службу внешних доходов" для сбора тарифов.

Ранее мы сообщали, что теперь Соединенные Штаты Америки будут признавать только два пола — мужской и женский. Этот шаг стал частью стратегии нового президента Дональда Трампа, направленной на отмену ряда указов, продвигавших расовое равенство и защиту прав ЛГБТК+ людей.

Также Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уничтожает Россию", не соглашаясь на перемирие с Украиной.

США Канада Китай Дональд Трамп Мексика экономика пошлина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:29 Цены заоблачные — как россияне издеваются над людьми на ВОТ

08:27 Камышин объяснил, почему Украина ценный актив для ЕС и НАТО

08:24 У чернобыльских волков-мутантов выработалась устойчивость к раку

08:02 В Запорожье осудили мужчину за уклонение от мобилизации

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 Выплаты от УВКБ ООН в январе — как и где можно подать заявку

08:00 День Соборности Украины — история и традиции праздника

07:58 Зеленский объяснил, почему не рассматривает мирный план Бразилии

07:55 Камышин объяснил, как Украина должна воевать в дальнейшем

07:37 Работа для пенсионеров – где и сколько платят в 2025 году

08:29 Цены заоблачные — как россияне издеваются над людьми на ВОТ

08:27 Камышин объяснил, почему Украина ценный актив для ЕС и НАТО

08:24 У чернобыльских волков-мутантов выработалась устойчивость к раку

08:02 В Запорожье осудили мужчину за уклонение от мобилизации

08:00 Выплаты от УВКБ ООН в январе — как и где можно подать заявку

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 День Соборности Украины — история и традиции праздника

07:58 Зеленский объяснил, почему не рассматривает мирный план Бразилии

07:55 Камышин объяснил, как Украина должна воевать в дальнейшем

07:37 Работа для пенсионеров – где и сколько платят в 2025 году

07:30 Сколько в Украине забронированных — депутат назвал цифру

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать