Трамп значительно снизил пошлины для товаров из Китая, а для Канады и Мексики они могут составить 25%

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

С 1 февраля Дональд Трамп может ввести новые пошлины для китайских товаров. Кроме того, он выразил угрозу поднять пошлины для Канады и Мексики.

Об этом информирует CNN.

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На пресс-конференции в Овальном кабинете Трамп сказал, что он рассматривает возможность введения 10% общей пошлины на все китайские товары. Также Трамп пригрозил 25%-ой пошлиной для Мексики и Канады.

Неясно, что стало причиной такого быстрого изменения тарифной политики Трампа, хотя он обещал 60% пошлины на все товары, импортируемые из Китая во время своей кампании, отмечает издание. Одной из причин повышения пошлины для КНР Трамп назвал то, что слишком много фентанила поступает в Соединенные Штаты из Китая через Мексику и Канаду, и что угроза пошлин может заставить Китай бороться с наркотрафиком.

Трамп издал распоряжение, которое приказало министрам торговли, министерству финансов и торговому представителю Соединенных Штатов исследовать причины дефицита торговли Америки с иностранными государствами, чтобы определить, как создать "Службу внешних доходов" для сбора тарифов.

Ранее мы сообщали, что теперь Соединенные Штаты Америки будут признавать только два пола — мужской и женский. Этот шаг стал частью стратегии нового президента Дональда Трампа, направленной на отмену ряда указов, продвигавших расовое равенство и защиту прав ЛГБТК+ людей.

Также Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уничтожает Россию", не соглашаясь на перемирие с Украиной.