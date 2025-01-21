У США використовуватимуть термін "стать" замість "гендеру" — Трамп обмежив права ЛГБТК+ людей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки (США) будуть визнавати лише дві статі — чоловічу та жіночу. Цей крок став частиною стратегії нового президента Дональда Трампа, спрямованої на скасування низки указів, що просували расову рівність та захист прав ЛГБТК+ людей.

Про це пише Reuters у вівторок, 21 січня.

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За наказом Трампа, уряд США відтепер має використовувати термін "стать" замість "гендеру", а всі ідентифікаційні документи, включаючи паспорти та візи, повинні відображати "незмінну біологічну класифікацію особи як чоловіка або жінки". Це рішення є частиною передвиборчих обіцянок Трампа.

Загалом Трамп скасував 78 виконавчих указів Байдена, серед яких були такі, що підтримували расову рівність і захищали права ЛГБТК+ людей. Він також анулював два важливі укази Байдена — один стосувався просування расової рівності, а інший — боротьби з дискримінацією на основі гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації.

Трамп скасував й інші укази, спрямовані на допомогу темношкірим, латиноамериканським, корінним американцям, азіатським американцям і жителям тихоокеанських островів.

"Ми створимо суспільство, яке не звертає увагу на колір шкіри та яке базується на заслугах. Починаючи з сьогоднішнього дня, офіційною політикою уряду США буде визнаватися тільки дві статі — чоловічу та жіночу", — заявив Трамп під час інавгураційної промови.

Крім того, Трамп скасував багато політик, пов’язаних з різноманітністю, рівністю та інклюзією (DEI), а також обмежив права трансгендерних людей.

Правозахисні організації та ЛГБТК+ активісти швидко відреагували на ці зміни, пообіцявши захищати права меншин і боротися проти нового порядку.

Нагадаємо, перший паспорт з позначкою статі "X", що дозволяє людям, які не ідентифікують себе ані як чоловіки, ані як жінки, мати офіційний документ, у США видали в жовтні 2021 року.

Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп помилував осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року.