У США використовуватимуть термін "стать" замість "гендеру" — Трамп обмежив права ЛГБТК+ людей

Трамп розпорядився визнавати в США лише дві статі
Сполучені Штати Америки (США) будуть визнавати лише дві статі — чоловічу та жіночу. Цей крок став частиною стратегії нового президента Дональда Трампа, спрямованої на скасування низки указів, що просували расову рівність та захист прав ЛГБТК+ людей.
Про це пише Reuters у вівторок, 21 січня.
Обмеження захисту прав ЛГБТК+ людей
За наказом Трампа, уряд США відтепер має використовувати термін "стать" замість "гендеру", а всі ідентифікаційні документи, включаючи паспорти та візи, повинні відображати "незмінну біологічну класифікацію особи як чоловіка або жінки". Це рішення є частиною передвиборчих обіцянок Трампа.
Загалом Трамп скасував 78 виконавчих указів Байдена, серед яких були такі, що підтримували расову рівність і захищали права ЛГБТК+ людей. Він також анулював два важливі укази Байдена — один стосувався просування расової рівності, а інший — боротьби з дискримінацією на основі гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації.
Трамп скасував й інші укази, спрямовані на допомогу темношкірим, латиноамериканським, корінним американцям, азіатським американцям і жителям тихоокеанських островів.
"Ми створимо суспільство, яке не звертає увагу на колір шкіри та яке базується на заслугах. Починаючи з сьогоднішнього дня, офіційною політикою уряду США буде визнаватися тільки дві статі — чоловічу та жіночу", — заявив Трамп під час інавгураційної промови.
Крім того, Трамп скасував багато політик, пов’язаних з різноманітністю, рівністю та інклюзією (DEI), а також обмежив права трансгендерних людей.
Правозахисні організації та ЛГБТК+ активісти швидко відреагували на ці зміни, пообіцявши захищати права меншин і боротися проти нового порядку.
Нагадаємо, перший паспорт з позначкою статі "X", що дозволяє людям, які не ідентифікують себе ані як чоловіки, ані як жінки, мати офіційний документ, у США видали в жовтні 2021 року.
Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп помилував осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року.
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