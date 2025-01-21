В США будут использовать термин "пол" вместо "гендера" — Трамп ограничил права ЛГБТК+ людей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) будут признавать только два пола — мужской и женский. Этот шаг стал частью стратегии нового президента Дональда Трампа, направленной на отмену ряда указов, продвигавших расовое равенство и защиту прав ЛГБТК+ людей.

Об этом пишет Reuters во вторник, 21 января.

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По указу Трампа, правительство США теперь должно использовать термин "пол" вместо "гендер", а все идентификационные документы, включая паспорта и визы, должны отражать "неизменную биологическую классификацию человека как мужчину или женщину". Это решение является частью предвыборных обещаний Трампа.

В целом, Трамп отменил 78 исполнительных указов Байдена, среди которых были те, что поддерживали расовое равенство и защищали права ЛГБТК+ людей. Он также аннулировал два важных указа Байдена — один касался продвижения расового равенства, а другой — борьбы с дискриминацией по гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

Трамп отменил и другие указы, направленные на помощь чернокожим, латинским американцам, коренным американцам, азиатским американцам и жителям Тихоокеанских островов.

"Мы создадим общество, которое не обращает внимания на цвет кожи и которое будет основано на заслугах. Начиная с сегодняшнего дня, официальной политикой правительства США будет признание только двух полов — мужского и женского", — заявил Трамп во время инаугурационной речи.

Кроме того, Трамп отменил множество политик, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью (DEI), а также ограничил права трансгендерных людей.

Правозащитные организации и ЛГБТК+ активисты быстро отреагировали на эти изменения, пообещав защищать права меньшинств и бороться против нового порядка.

Напомним, первый паспорт с пометкой пола "X", позволяющий людям, которые не идентифицируют себя ни как мужчины, ни как женщины, иметь официальный документ, в США выдали в октябре 2021 года.

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