Дональд Трамп помилував учасників штурму Капітолію

Прихильники Трампа штурмують Капітолій. Фото: DW

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп помилував осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року. Тоді натовп його прихильників штурмував будівлю Конгресу.

Про це повідомляє CNN у вівторок, 21 січня.

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"Трамп заявив, що помилував близько 1,5 тисячі обвинувачених і видав шість пом'якшень покарання", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, новий президент США виконав свою обіцянку звільнити своїх прихильників, які намагалися допомогти йому скасувати поразку на виборах чотири роки тому.

"Це заручники", — сказав Трамп під час підписання відповідних документів в Овальному кабінеті Білого дому.

Нагадаємо, Міністерство юстиції висунуло звинувачення близько 1580 особам у зв'язку з штурмом Капітолія 6 січня 2021 року. Близько 55% становили справи лише про правопорушення, тоді як 45% були справи про злочини.

"Ми сподіваємося, що вони вийдуть сьогодні ввечері", — зазначив Трамп.

Раніше Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Також ми писали, що Трамп скасував 78 виконавчих активів, указів, президентських меморандумів та інших документів, які були укладені за часів Байдена.