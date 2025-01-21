Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия

Трамп помиловал участников штурма Капитолия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал лиц, обвиняемых в участии в беспорядках 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников штурмовала здание Конгресса.
Об этом сообщает CNN во вторник, 21 января.
Трамп помиловал нападавших на Капитолий
"Трамп заявил, что помиловал около 1,5 тысячи обвиняемых и выдал шесть смягчений наказания", — говорится в сообщении.
Таким образом, новый президент США выполнил свое обещание освободить своих сторонников, которые пытались помочь ему отменить поражение на выборах четыре года назад.
"Это заложники", — сказал Трамп во время подписания соответствующих документов в Овальном кабинете Белого дома.
Напомним, Министерство юстиции предъявило обвинения около 1580 лицам в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Около 55% составляли дела только о правонарушениях, тогда как 45% были дела о преступлениях.
"Мы надеемся, что они выйдут сегодня вечером", — отметил Трамп.
Ранее Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также мы писали, что Трамп отменил 78 исполнительных активов, указов, президентских меморандумов и других документов, которые были заключены во времена Байдена.
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