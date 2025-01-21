Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий. Фото: DW

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал лиц, обвиняемых в участии в беспорядках 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников штурмовала здание Конгресса.

Об этом сообщает CNN во вторник, 21 января.

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"Трамп заявил, что помиловал около 1,5 тысячи обвиняемых и выдал шесть смягчений наказания", — говорится в сообщении.

Таким образом, новый президент США выполнил свое обещание освободить своих сторонников, которые пытались помочь ему отменить поражение на выборах четыре года назад.

"Это заложники", — сказал Трамп во время подписания соответствующих документов в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, Министерство юстиции предъявило обвинения около 1580 лицам в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Около 55% составляли дела только о правонарушениях, тогда как 45% были дела о преступлениях.

"Мы надеемся, что они выйдут сегодня вечером", — отметил Трамп.

Ранее Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также мы писали, что Трамп отменил 78 исполнительных активов, указов, президентских меморандумов и других документов, которые были заключены во времена Байдена.