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Трамп скасував низку указів епохи Байдена, — CNN

21 січня 2025 02:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп скасував 78 документів часів Байдена
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок, 20 січня (у Києві вже вівторок), президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду, почав підписувати перші виконавчі акти, серед яких скасування рішень колишнього президента Джо Байдена. Підписання відбулося прямо на стадіоні Capital One Arena у Вашингтоні, де пройшов президентський парад.

Про це повідомляє CNN.

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"Він почав зі скасування 78 виконавчих актів, указів, президентських меморандумів та інших документів епохи Байдена", — пише видання.

За останніми даними CNN, Трамп на цю хвилину вже прибув до Білого як 47-й президент США. Очікується, що він привітає свій новий персонал і команду.

Нагадаємо, що в понеділок відбулася інавгурація Дональда Трампа. Після складення присяги він виступив із промовою, в якій зробив низку важливих заяв, що вплинуть на США та світ.

Також ми писали, що за даними Reuters, адміністрація Трампа скасовує рейси майже 1660 афганцям, які отримали дозвіл американського уряду на переселення до США. Рейси скасовуються у зв'язку з указом нового президента про призупинення програм США з прийому біженців.

Джо Байден США Дональд Трамп президент Америка інавгурація Трампа

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