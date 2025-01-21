Адміністрація Трампа скасовує рейси для біженців з Афганістану 20 січня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасовує рейси майже 1660 афганцям, які отримали дозвіл американського уряду на переселення до Сполучених Штатів, включно з членами сімей військовослужбовців США. Рейси скасовуються у зв'язку з указом Трампа про призупинення програм США з прийому біженців.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

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У цю групу біженців входять неповнолітні без супроводу дорослих, які очікують на возз'єднання зі своїми сім'ями в США, а також афганці, яким загрожує помста з боку Талібану, оскільки вони воювали на боці колишнього афганського уряду, підтримуваного Штатами. Поки незрозуміло, чи підписано указ, але найімовірніше, що так, оскільки Трамп почав підписання документів прямо на стадіоні Capital One Arena у Вашингтоні, де проходив президентський парад.

За словами джерел Reuters, рішення США також залишає в підвішеному стані тисячі інших афганців, яким було схвалено переселення в якості біженців у США, але яким ще не було призначено рейси з Афганістану або сусіднього Пакистану.

Зазначимо, що Трамп зробив посилення імміграційного законодавства головною обіцянкою своєї переможної передвиборчої кампанії, залишивши долю програм США з прийому біженців під питанням.

Нагадаємо, що 20 січня 2025 року Трамп склав присягу. Пройшовши процес інавгурації, він офіційно став 47-м президентом США, зробивши низку важливих заяв, які вплинуть на світ.

Зокрема, він анонсував оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. Таким чином, Трамп почне процес повернення мільйонів злочинців у ті країни, звідки вони прибули. Ба більше, до південного кордону буде направлено війська.