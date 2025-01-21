Администрация Трампа отменяет рейсы для беженцев из Афганистана 20 января

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа отменяет рейсы почти 1660 афганцам, которые получили разрешение американского правительства на переселение в Соединенные Штаты, включая членов семей военнослужащих США. Рейсы отменяются в связи с указом Трампа о приостановке программ США по приему беженцев.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

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В эту группу беженцев входят несовершеннолетние без сопровождения взрослых, которые ожидают воссоединения со своими семьями в США, а также афганцы, которым грозит месть со стороны Талибана, поскольку они воевали на стороне бывшего поддерживаемого Штатами афганского правительства. Пока непонятно, подписан ли указ, но скорее всего да, поскольку Трамп начал подписание документов прямо на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, где проходил президентский парад.

По словам источников Reuters, решение США также оставляет в подвешенном состоянии тысячи других афганцев, которым было одобрено переселение в качестве беженцев в США, но которым еще не были назначены рейсы из Афганистана или соседнего Пакистана.

Отметим, что Трамп сделал ужесточение иммиграционного законодательства главным обещанием своей победоносной предвыборной кампании, оставив судьбу программ США по приему беженцев под вопросом.

Напомним, что 20 января 2025 года Трамп принял присягу. Пройдя процесс инаугурации, официально стал 47-м президентом США, сделав ряд важных заявлений, которые повлияют на мир.

В частности, он анонсировал объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Таким образом, Трамп начнет процесс возвращения миллионов преступников в те страны, откуда они прибыли. Более того, к южной границе будут направлены войска.