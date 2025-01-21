Трамп отменил 78 документов времен Байдена

Трамп отменил ряд указов эпохи Байдена, — CNN
В понедельник, 20 января (в Киеве уже вторник), вступивший в должность президент США Дональд Трамп, начал подписывать первые исполнительные акты, среди которых отмена решений бывшего президента Джо Байдена. Подписание состоялось прямо на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, где прошел президентский парад.
Об этом сообщает CNN.
Трамп отменил ряд решений Байдена
"Он начал с отмены 78 исполнительных актов, указов, президентских меморандумов и других документов эпохи Байдена", — пишет издание.
По последним данным CNN, Трамп на данную минуту уже прибыл в Белый дом в качестве 47-го президента США. Ожидается, что он поприветствует свой новый персонал и команду.
Напомним, что в понедельник состоялась инаугурация Дональда Трампа. После принятия присяги он выступил с речью, в которой сделал ряд важных заявлений, которые повлияют на США и мир.
Также мы писали, что по данным Reuters, администрация Трампа отменяет рейсы почти 1660 афганцам, которые получили разрешение американского правительства на переселение в США. Рейсы отменяются в связи с указом нового президента о приостановке программ США по приему беженцев.
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