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Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ

21 січня 2025 05:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп підписав указ про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я
Президент США Дональд Трамп підписує документ. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Це стало серйозним кроком з розриву зв'язку з агентством ООН з охорони здоров'я в перший день перебування Трампа на посаді.

Про це повідомляє CNN.

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Видання уточнює, що Трамп давно критикував ВООЗ, і його адміністрація офіційно вийшла з організації в липні 2020 року, коли продовжувала поширюватися пандемія COVID-19.

Текст виконавчого указу посилається на "неправильне управління організацією пандемією COVID-19, що виникла в Ухані (Китай), а також іншими глобальними кризами в галузі охорони здоров'я, нездатність ухвалити терміново необхідні реформи та відсутність незалежності від неналежного політичного впливу з боку держав-членів ВООЗ", як на причини виходу США з організації.

"Це серйозний крок", — сказав Трамп одному зі своїх помічників, починаючи підписувати указ.

Під час підписання він також згадав про вказівку на своє рішення 2020 року та переконання, що США платять організації забагато грошей порівняно з іншими країнами. У документі також йдеться про те, що ВООЗ "продовжує несправедливо вимагати надмірні платежі" від США.

Нагадаємо, у понеділок 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Під час заходу він виступив із промовою, в якій зробив низку ключових заяв, які можуть вплинути як на Штати, так і світ.

Також ми писали, що Трамп скасував 78 виконавчих активів, указів, президентських меморандумів та інших документів епохи Байдена.

коронавірус США ВООЗ Дональд Трамп COVID інавгурація Трампа

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