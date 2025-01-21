Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп подписывает документ. Иллюстративное фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 января, подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это стало серьезным шагом по разрыву связи с агентством ООН по здравоохранению в первый же день его пребывания в должности.

Об этом сообщает CNN.

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Издание уточняет, что Трамп давно критиковал ВОЗ, и его администрация официально вышла из организации в июле 2020 года, когда продолжала распространяться пандемия COVID-19.

Текст исполнительного указа ссылается на "неправильное управление организацией пандемией COVID-19, возникшей в Ухане (Китай), а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения, неспособность принять срочно необходимые реформы и отсутствие независимости от неподобающего политического влияния со стороны государств-членов ВОЗ" как на причины выхода США из организации.

"Это серьезный шаг", — сказал Трамп одному из своих помощников, начиная подписывать указ.

Во время подписания он также вспомнил об указании на свое решение 2020 года и убеждение, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами. В документе также говорится, что ВОЗ "продолжает несправедливо требовать чрезмерные платежи" от США.

Напомним, в понедельник 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Во время мероприятия он выступил с речью, в которой сделал ряд ключевых заявлений, которые могут повлиять как на Штаты, так и мир.

Также мы писали, что Трамп отменил 78 исполнительных актов, указов, президентских меморандумов и других документов эпохи Байдена.