Трамп заявив, що введе мита на товари з Канади та Мексики 1 лютого

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що 1 лютого запровадить нові мита щодо Канади та Мексики. Він знову сказав, що розглядає можливість введення 25% мит на імпорт із північноамериканських країн-сусідів США.

Про це Трамп повідомив журналістам у Білому домі, пише CNN.

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Введення мит на товари з Мексики та Канади

Видання зазначає, що введення мит 1 лютого означатиме приблизно тижневе відтермінування від тарифів, які Трамп обіцяв запровадити в перший день свого перебування на посаді.

Відповідаючи на запитання про тарифи на товари з Китаю, Трамп зазначив, що мита, які він запровадив як президент у перший свій термін, все ще діють.

Нагадаємо, що 20 січня Дональд Трамп офіційно вступив на посаду 47-го президента США. У своїй промові на інавгурації він зробив низку ключових заяв, які можуть вплинути як на Штати, так і світ.

Крім того, він анонсував, що оголосить надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, оскільки у США розпочнуть процес депортації нелегальних іммігрантів. На південь країни також направлять війська.