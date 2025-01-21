Трамп заявил, что введет пошлины на товары из Канады и Мексики 1 февраля

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что 1 февраля введет новые пошлины в отношении Канады и Мексики. Он вновь сказал, что рассматривает возможность введения 25% пошлин на импорт из североамериканских стран-соседей США.

Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме, пишет CNN.

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Ввод пошлин на товары из Мексики и Канады

Издание отмечает, что введение пошлин 1 февраля будет означать примерно недельную отсрочку от тарифов, которые Трамп обещал ввести в первый день своего пребывания в должности.

Отвечая на вопрос о тарифах на товары из Китая, Трамп отметил, что пошлины, которые он ввел в качестве президента в первый свой срок, все еще действуют.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. В своей речи на инаугуруации он сделал ряд ключевых заявлений, которые могут повлиять как на Штаты, так и на мир.

Кроме того, он анонсировал, что объявит чрезвычайное положение на границе с Мексикой, поскольку в США начнут процесс депортации нелегальных иммигрантов. На юг страны также отправят войска.