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Трамп лишив дітей нелегалів без громадянства — з ним судяться

22 січня 2025 00:46
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У США на рішення Трампа скасувати отримання громадянства дітьми нелегалів подали в суд
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Підписане Дональдом Трампом рішення про те, що діти нелегалів не отримають громадянство США по праву народження вже викликало судові позови. Вже двадцять два штати, очолювані Демократичною партією, подали до суду через указ Трампа про скасування надання громадянства за правом народження.

Про це повідомляє Reuters.

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Суть позовів проста: прочитання 14-ї Поправки, на яку посилається президент, є невірним, що випливає із рішення Верховного суду у справі United States v. Wong Kim Ark аж у 1898 році. Крім того, указ президента прямо суперечить федеральному законодавству, яке, дублюючи Конституцію, не встановлює жодних додаткових вимог до набуття громадянства за правом народження в США.

Якщо указ Трампа залишиться в силі, то вперше позбавить права на громадянство понад 150 000 дітей, які щорічно народжуються в США, заявили в офісі генерального прокурора Массачусетсу Андреа Джой Кемпбелл.

"Президент Трамп не має повноважень позбавляти конституційних прав", — сказала вона в заяві.

Втрата громадянства перешкодить цим особам отримати доступ до федеральних програм, таких як медичне страхування Medicaid, і, коли вони стануть старшими, не зможуть працювати на законних підставах або голосувати, кажуть штати.

Раніше ми повідомляли, що тепер Сполучені Штати Америки будуть визнавати лише дві статі — чоловічу та жіночу. Цей крок став частиною стратегії нового президента Дональда Трампа, спрямованої на скасування низки указів, що просували расову рівність та захист прав ЛГБТК+ людей.

Також Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "знищує Росію", не погоджуючись на перемир'я з Україною.

США суд Дональд Трамп громадянство мігранти

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