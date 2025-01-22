В США на решение Трампа отменить получение гражданства детьми нелегалов подали в суд на решение Трампа отменить получение гражданства

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Подписанное Дональдом Трампом решение о том, что дети нелегалов не получат гражданство США по праву рождения уже вызвало судебные иски. Уже двадцать два штата, возглавляемые Демократической партией, подали в суд из-за указа Трампа об отмене предоставления гражданства по праву рождения.

Об этом сообщает Reuters.

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Суть исков проста: прочтение 14-й Поправки, на которую ссылается президент, является неверным, что следует из решения Верховного суда по делу United States v. Wong Kim Ark аж в 1898 году. Кроме того, указ президента прямо противоречит федеральному законодательству, которое, дублируя Конституцию, не устанавливает никаких дополнительных требований к приобретению гражданства по праву рождения в США.

Если указ Трампа останется в силе, то впервые лишит права на гражданство более 150 000 детей, которые ежегодно рождаются в США, заявили в офисе генерального прокурора Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

"Президент Трамп не имеет полномочий лишать конституционных прав", — сказала она в заявлении.

Потеря гражданства помешает этим лицам получить доступ к федеральным программам, таким как медицинское страхование Medicaid, и, когда они станут старше, не смогут работать на законных основаниях или голосовать, говорят штаты.

Ранее мы сообщали, что теперь Соединенные Штаты Америки будут признавать только два пола - мужской и женский. Этот шаг стал частью стратегии нового президента Дональда Трампа, направленной на отмену ряда указов, продвигавших расовое равенство и защиту прав ЛГБТК+ людей.

Также Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уничтожает Россию", не соглашаясь на перемирие с Украиной.