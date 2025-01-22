Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп оставил детей нелегалов без гражданства — с ним судятся arrow

Трамп оставил детей нелегалов без гражданства — с ним судятся

22 января 2025 00:46
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В США на решение Трампа отменить получение гражданства детьми нелегалов подали в суд на решение Трампа отменить получение гражданства
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Подписанное Дональдом Трампом решение о том, что дети нелегалов не получат гражданство США по праву рождения уже вызвало судебные иски. Уже двадцать два штата, возглавляемые Демократической партией, подали в суд из-за указа Трампа об отмене предоставления гражданства по праву рождения.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Какие аргументы у истцов

Суть исков проста: прочтение 14-й Поправки, на которую ссылается президент, является неверным, что следует из решения Верховного суда по делу United States v. Wong Kim Ark аж в 1898 году. Кроме того, указ президента прямо противоречит федеральному законодательству, которое, дублируя Конституцию, не устанавливает никаких дополнительных требований к приобретению гражданства по праву рождения в США.

Если указ Трампа останется в силе, то впервые лишит права на гражданство более 150 000 детей, которые ежегодно рождаются в США, заявили в офисе генерального прокурора Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

"Президент Трамп не имеет полномочий лишать конституционных прав", — сказала она в заявлении.

Потеря гражданства помешает этим лицам получить доступ к федеральным программам, таким как медицинское страхование Medicaid, и, когда они станут старше, не смогут работать на законных основаниях или голосовать, говорят штаты.

Ранее мы сообщали, что теперь Соединенные Штаты Америки будут признавать только два пола - мужской и женский. Этот шаг стал частью стратегии нового президента Дональда Трампа, направленной на отмену ряда указов, продвигавших расовое равенство и защиту прав ЛГБТК+ людей.

Также Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уничтожает Россию", не соглашаясь на перемирие с Украиной.

 

 

 

США суд Дональд Трамп гражданство мигранты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:29 Цены заоблачные — как россияне издеваются над людьми на ВОТ

08:27 Камышин объяснил, почему Украина ценный актив для ЕС и НАТО

08:24 У чернобыльских волков-мутантов выработалась устойчивость к раку

08:02 В Запорожье осудили мужчину за уклонение от мобилизации

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 Выплаты от УВКБ ООН в январе — как и где можно подать заявку

08:00 День Соборности Украины — история и традиции праздника

07:58 Зеленский объяснил, почему не рассматривает мирный план Бразилии

07:55 Камышин объяснил, как Украина должна воевать в дальнейшем

07:37 Работа для пенсионеров – где и сколько платят в 2025 году

08:29 Цены заоблачные — как россияне издеваются над людьми на ВОТ

08:27 Камышин объяснил, почему Украина ценный актив для ЕС и НАТО

08:24 У чернобыльских волков-мутантов выработалась устойчивость к раку

08:02 В Запорожье осудили мужчину за уклонение от мобилизации

08:00 Выплаты от УВКБ ООН в январе — как и где можно подать заявку

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 День Соборности Украины — история и традиции праздника

07:58 Зеленский объяснил, почему не рассматривает мирный план Бразилии

07:55 Камышин объяснил, как Украина должна воевать в дальнейшем

07:37 Работа для пенсионеров – где и сколько платят в 2025 году

07:30 Сколько в Украине забронированных — депутат назвал цифру

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать