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Внешняя помощь от США под угрозой — Гутерриш отреагировал

28 января 2025 09:59
Анастасия Постоенко - Редактор
ООН призывает Дональда Трампа сделать исключения относительно паузы в предоставлении помощи
Передача гуманитарной помощи. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
Анастасия Постоенко - Редактор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к администрации президента США Дональда Трампа с призывом пересмотреть решение о 90-дневной паузе в предоставлении внешней помощи. По его словам, важно обеспечить непрерывность критически важной гуманитарной и развивающей помощи для наиболее уязвимых сообществ по всему миру.

Об этом сообщает Reuters.

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Дональд Трамп недавно объявил о временной паузе в предоставлении международной помощи. Это произошло всего через несколько часов после вступления в должность президента — 20 января 2025 года. Новоизбранный президент США объяснил, что хочет пересмотреть программы внешней помощи на соответствие внешнеполитическим интересам США.

Такое решение вызвало беспокойство в ООН, гуманитарных организациях и среди правозащитников, ведь Соединенные Штаты являются крупнейшим донором в мире, ежегодно выделяя на помощь миллиарды долларов.

Реакция ООН и призыв к сотрудничеству

Пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик отметил, что Соединенные Штаты всегда были важным донором для ООН, поддерживая гуманитарные программы, которые обеспечивают жизнь миллионов людей. Генсек выразил готовность к сотрудничеству с новой администрацией США, чтобы обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения даже в период пересмотра политики внешней помощи.

Государственный секретарь США Марко Рубио уже сделал исключение для программ чрезвычайной продовольственной помощи. Однако Гутерриш настаивает на дополнительных исключениях, чтобы поддержать медицинские программы, защиту правозащитников и программы развития. Правозащитные организации, в частности Human Rights Watch, также отметили риски для критически важных программ, если их финансирование будет прекращено.

Напомним, недавно в США запретили въезд иммигрантам, в частности прием беженцев из Украины. Также США приостановили действие программы U4U.

США ООН Дональд Трамп Антониу Гутерриш гуманитарная помощь материальная помощь

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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